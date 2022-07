L’Université de Sfax a attribué des prix pour les cinquante meilleurs projets universitaires, lors de la foire universitaire (Univ-Expo) qui s’est déroulée du 19 au 21 juillet 2022 sur le thème ” L’Université de Sfax, votre chemin vers l’excellence “.

Ces prix d’encouragement octroyés aux étudiants qui se sont distingués dans leurs projets de fin d’études (Licence et Master), outre des prix consacrant la créativité des étudiants de l’université en matière de robotique, du développement informatique et du 3D, ont consisté en des supports numériques et technologiques.

A cette occasion, le vice-président de l’Université de Sfax, Fayez Karkouri, a salué le rôle de la foire universitaire qui offre une occasion annuelle pour valoriser les efforts des étudiants et jeunes chercheurs dans les divers domaines de la science et du savoir.

Par ailleurs, l’Université de Sfax a rendu possible, à travers cette exposition, une communication numérique avec les bacheliers, en créant une plateforme virtuelle (ww.univexpo2022.com) pour la présentation des établissements et leurs offres de formation, dans le but d’une plus grande lisibilité dans le choix du cursus universitaire.