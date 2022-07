Le club de Ligue 1 française de football, le Paris Saint-Germain est arrivé dimanche au Japon, en prévision d’une tournée estivale de dix jours, dans le cadre de sa préparation d’avant-saison, comportant entre autres trois matchs amicaux, contre des clubs locaux.

Le groupe de 25 joueurs et le nouvel entraîneur Christophe Galtier ont débarqué à l’aéroport d’Haneda, à Tokyo, peu avant la mi-journée. Les trois stars de l’équipe, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr, accompagnés par Galtier, se sont ensuite rendus dans un hôtel de la capitale japonaise pour une présentation de la tournée, devant une centaine de journalistes locaux.

L’événement, annoncé au départ comme étant une conférence de presse, a été vite expédié et s’est résumé à une très courte séance de questions-réponses entre les trois joueurs et une présentatrice, portant sur leurs premières impressions du pays et leur connaissance du football japonais.

“C’est un grand plaisir pour nous d’être ici, on a déjà eu un accueil formidable depuis l’aéroport, en allant et en arrivant à l’hôtel. On espère passer dix jours de qualité en se préparant bien et en découvrant toutes les beautés du pays”, a déclaré Mbappé.

“Le football japonais a fait de grands pas en avant au fil des ans. Ils sont très organisés et compétitifs. Ils sont devenus beaucoup plus compétitifs physiquement”, a estimé pour sa part Messi.

“Le Japon est une équipe (nationale) qui se bat dur et qui court beaucoup. Ils se sont progressivement améliorés et je m’attends à ce que ces matchs soient difficiles”, a dit de son côté Neymar.

Les Parisiens auront droit à une première séance d’entraînement lundi, et qui sera ouverte au public. Le premier mach amical, lui, est prévu mercredi, contre Kawasaki Frontale, à Tokyo.

Deux autres rencontres sont également programmées face aux Urawa Red Diamonds le 23 juillet, à Saitama, et au Gamba Osaka, le 25 juillet, à Osaka.