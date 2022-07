Huawei aide ses clients à optimiser leurs vacances en offrant une large gamme de produits et services durant le mois de juillet 2022. Entre cadeaux, services et meilleurs produits, Huawei fournit aux clients tunisiens tout ce dont ils ont besoin pour réussir leur programme de vacances.

Changez votre film de protection d’écran et tentez de gagner le HUAWEI P50 PRO

Pour optimiser l’utilisation des smartphones Huawei et essayer de garder le contact avec les clients, Huawei lance une nouvelle campagne de services. Pendant le mois de juillet, tous les clients peuvent se rendre dans nos principaux stores ou dans nos centres de service agréés exclusifs SMART SERVICES pour le nettoyage et le remplacement gratuit du film de protection de l’écran. Tous les participants peuvent tenter de gagner le smartphone HUAWEI P50 PRO, le grand cadeau de la campagne, en suivant les étapes de participation indiquées sur la page Facebook de Huawei Mobile TN.

HUAWEI nova 8i : votre partenaire durant les vacances d’été

Faisant partie de l’énergique série nova, le HUAWEI nova 8i se distingue par des caractéristiques importantes qui permettent aux utilisateurs de profiter pleinement des vacances d’été.

Avec son look délicat, le HUAWEI nova 8i est doté d’un appareil photo quadruple de 64 MP mis à niveau pour aider les utilisateurs de tous niveaux à créer, ainsi que d’un écran sans bord HUAWEI qui offre une expérience visuelle immersive. Pour couronner le tout, la technologie pionnière HUAWEI SuperCharge de 66W permet aux utilisateurs de se recharger rapidement pour continuer à se divertir sans interruption.

Offre spéciale pour HUAWEI MateBook D 14 & HUAWEI MateBook D 15

Les 2 produits sont disponibles en Tunisie avec une offre exceptionnelle : Souris Bluetooth + adaptateur multiport.

Le HUAWEI MateBook D 14 est disponible en couleur Space Grey tandis que le HUAWEI MateBook D 15 est disponible dans une élégante couleur Mystic Silver.

Les derniers-nés de la puissante série HUAWEI MateBook se distinguent par leurs écrans FullView HUAWEI Eye Comfort et sont alimentés par le processeur Intel® Core™ de 11e génération pour offrir des performances nettement améliorées avec une prise en charge de la collaboration inter-appareils.

En plus d’un processeur plus puissant, le HUAWEI MateBook D 14 et le HUAWEI MateBook D 15 peuvent également être configurés avec la carte graphique Intel® Iris® Xe pour des performances de traitement graphique plus rapides. En outre, des technologies innovantes telles que le Super Device, le bouton d’alimentation à empreinte digitale, le Wi-Fi 6 ultra-rapide, le chargeur compact prenant en charge SuperCharge™, les ports polyvalents et le corps métallique élégant se combinent pour améliorer fondamentalement l’expérience de l’utilisateur, faisant passer l’ordinateur portable du statut d’outil de productivité à celui de compagnon intelligent que les jeunes consommateurs trouveront indispensable dans les situations quotidiennes.

HUAWEI Matepad 10.4 : vitesse et performances intelligentes pour le travail et les loisirs en déplacement

HUAWEI Matepad 10.4 est disponible en Tunisie avec une offre exceptionnelle : Souris Bluetooth + écouteurs sans fil + boîte cadeau.

Élégant, stylé et puissant, le nouveau HUAWEI MatePad 10.4 offre une connectivité ultra-rapide avec le Wi-Fi 6, permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers volumineux et de diffuser des vidéos HD sans problème. Il est également équipé d’un écran FullView haute définition 2K et d’un système de haut-parleurs quadri-canaux alimenté par Harman Kardon, ce qui le rend idéal pour le streaming vidéo. Conçu pour ménager vos yeux pendant la navigation, l’écran de la tablette est certifié TÜV Rheinland Low Blue Light1 pour minimiser l’exposition à la lumière bleue dangereuse.

Freefire Offline Tournament : le rendez-vous incontournable des gamers par AppGallery & Freefire

AppGallery soutient le grand événement estival des gamers en Tunisie. Le 7ème tournoi Freefire offline, créé en collaboration avec Garena Free Fire, invite tous les gamers à prendre leur équipement, à se chauffer les pouces et à se préparer pour la gloire. AppGallery continue de fournir une plateforme à la pointe pour les jeux mobiles, qui ne cesse de croître. L’événement présente également les services inégalés d’AppGallery, tels qu’un large éventail d’options de jeu pour les utilisateurs et des technologies de pointe pour les développeurs afin de repousser leurs limites.

A travers AppGallery, les gamers peuvent exclusivement effectuer leurs achats en dinars tunisiens moyennant un moyen de paiement simple, transparent et sécurisé. La facturation directe par l’opérateur (DCB) permet aux utilisateurs d’effectuer des achats en utilisant leur solde mobile et ce pour les clients ayant des lignes prépayées ou postpayés.

Avec toutes ces facilités et produits, Huawei contribue à rendre vos vacances d’été plus étonnantes et utiles.