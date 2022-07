Le développement du capital humain, le renforcement de l’économie de savoir et de l’économie verte, la réalisation de la justice sociale et le développement, notamment dans les régions intérieures sont les grandes orientations de la Vision Tunisie 2035 et des prochains plan de développement présentées par le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saïed lors d’une rencontre avec le gestionnaire représentant de la Tunisie au conseil d’administration de la Banque mondiale, Abdelkader Bejaoui en visite actuellement en Tunisie.

Exposant les principaux axes du programme des réformes élaboré par le gouvernement, le ministre a aussi souligné la grande importance accordée à l’investissement privé dans le cadre des politiques gouvernementales, rappelant les efforts déployés par les différents intervenants pour améliorer le climat des affaires et soutenir les entreprises, notamment les PME.

Le ministre a également, exprimé la volonté de renforcer la coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale qui constitue un partenaire stratégique du pays en matière de réformes et de développement économique et social.

De son côté, Bejaoui a souligné l’importante de la coopération entre la Banque mondiale et la Tunisie qui constitue un partenaire crédible, exprimant l’attachement de la BM a soutenir ses partenaires dans ce contexte international délicat marqué par la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne.

Il a, en outre, exprimé la disposition de la Banque à soutenir les programmes de réformes et de développement engagés par la Tunisie dans l’objectif de l’aider à réaliser une transition économique efficace et durable.

La rencontre entre les deux responsables s’est déroulée en présence de la représentante de la Tunisie auprès de la Banque Mondiale (BM), le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie et de responsable du bureau de la Société financière internationale (IFC).