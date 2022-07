C’est sans doute un booster d’affaires, l’innovation va rythmer le devenir du secteur du BTP lequel se met au diapason.

BATIMAT Paris 2022 est de retour et tiendra son Salon du 3 au 6 octobre à Paris. L’éclipse, pour cause de crise sanitaire, dure depuis 2019, date de sa dernière édition. BATIMAT revient en force et rompt le suspense et le silence sur sa prochaine édition.

Entretenir la flamme

En effet, BATIMAT a organisé un rendez-vous avec les opérateurs, le 4 courant, à Paris. Il s’agit de délibérer afin de primer les exposants les plus méritants et qui arriveraient sur le Salon avec des solutions innovantes.

La sélection a bien eu lieu. Et le jury, composé de 42 membres, a désigné les 27 lauréats. La remise effective des prix interviendra lors de la tenue effective du Salon. Cependant, la liste des primés a été portée à la connaissance du public lors d’un point de presse tenue le jour même à la Salle Wagram.

Innovation et décarbonation

BATIMAT, dans son édition 2022, regroupera comme de coutume, les deux autres salons annexes à savoir, Ideobain et Interclima. Les 3 concepts ne font qu’un, en réalité. Des opérateurs relevant des trois Salons ont concouru pour les divers prix proposés lesquels.

Les sujets de compétition portent sur la décarbonation ainsi que sur l’innovation. L’épreuve actuelle aura attiré 20 % de candidats de plus que la dernière fois, selon Guillaume Loizeaud, président de BATIMAT, comme il nous le confiera lors d’un entretien.

Le secteur a anticipé cette motivation et le basculement du secteur est dans l’air. Tous les opérateurs s’y préparent et par conséquent on peut présumer que cela ne tardera pas à se produire.

Par ailleurs, les organisateurs du Salon ont fait concourir les opérateurs sur des thèmes adjacents. Il en est ainsi du respect de l’environnement ainsi que des ripostes à apporter des solutions à l’effet de ralentir les méfaits du changement climatique tel la transformation des process et des méthodes.

Faire comme si “Le Bâtiment …”

A priori le secteur se prépare à être au rendez-vous de la reprise. Celle-ci devait être là dès la sortie de crise sanitaire. La guerre en Ukraine a gâché la circonstance. En tous cas, il y a comme une complicité positive entre les opérateurs pour faire comme si le Bâtiment allait… Et la consigne est relayée de tous. Cela peut conjurer le mauvais sort et accélérer la reprise. Résister est la meilleure des façons de renforcer la résilience du secteur. Celui-ci s’emploie à renforcer son effet d’appel en jouant la carte de l’innovation. Il faut y croire, Le secteur croise les truelles et les doigts.

De notre envoyé spécial à Paris, Ali Driss