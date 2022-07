Ces femmes rurales indispensables au développement agricole à Takelsa (Nabeul)

Elles étaient une vingtaine de femmes abritées sous les ombres de tentes géantes installées devant le siège du Centre d’appui à la vie communautaire à Takelsa, dans le gouvernorat de Nabeul. Ces femmes, souriantes et fières, exposaient aux citoyens présents sur les lieux leurs divers produits agricoles.

L’ambiance festive, la diversité des produits exposés et la présence d’acteurs de la société civile, indiquaient qu’il s’agit d’un évènement important pour la région.

” Aujourd’hui, la municipalité de Takelsa organise en l’honneur des femmes travaillant dans le domaine agricole la première ” Journée de la Femme rurale “, en signe de reconnaissance aux efforts énormes qu’elles consentent pour le développement économique de la région “, a déclaré à l’Agence TAP, Walid Amiri, maire de Takelsa.

Il a rendu hommage, à cette occasion, à ces femmes “militantes” qui selon lui représentent le “moteur principal” du développement agricole dans une région où l’agriculture est la pierre angulaire de son développement économique.

Placée sous le thème “Participation de la femme rurale dans la mise en place d’un environnement sain à Takelsa”, cette journée a été organisée en collaboration avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), l’association “WEP Tunisie” (Women environnemental program) et le Groupement de développement agricole des agricultrices de Takelsa (GDA).

“Le GDA de Takelsa réunit 129 agricultrices et femmes actives dans le domaine agricole de la région, dont l’âge varie entre 18 et 50 ans. Elles travaillent dans les champs, s’occupent des animaux de la ferme et veillent à la transformation et au stockage des produits de terroir aux fins de consommation”, explique la présidente de la GDA, Hédia Bensaoud.

Elle a souligné que l’objectif de ce groupement, fruit d’un partenariat conclu en 2015 entre l’UTSS et le ministère français des Affaires étrangères, est de former la main d’œuvre agricole féminine en vue d’améliorer leur productivité et valoriser les produits locaux de Takelsa.

” Les agricultrices affiliées au GDA ont reçu des formations diverses, financées par des acteurs internationaux dont l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Organisation ” Swisscontact ” et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), sur la protection de l’environnement, la promotion des produits alimentaires et l’agriculture biologique “, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la même source a évoqué certaines difficultés qui entravent le travail du groupe. ” Les équipements traditionnels utilisées dans la fabrication des produits de terroir empêchent les agricultrices d’optimiser leurs efforts et réaliser des chiffres de production largement à leur portée “, a-t-elle déploré.

Pour sa part, Mohamed Meftahi, coordinateur des programmes de développement à l’UTSS- Nabeul, a fait remarquer que le but primordial de la création du groupement des agricultrices est l’autonomisation économique de la femme rurale au Cap-bon.

” L’attachement qu’éprouvent les femmes à Takelsa à l’agriculture ainsi que leur aptitude à diriger des grands projets agricoles, ont motivé l’Union de la solidarité sociale à s’investir dans la région et à exploiter son potentiel agricole au profit de ses habitantes “, a-t-il indiqué.

Meftahi affirme que l’accompagnement des agricultrices se poursuivra par d’autres projets dont l’aménagement d’une grande salle d’informatique au Centre d’appui à la vie communautaire destinée aux membre du GDA et dont les travaux ont déjà commencé, rappelant que le but est de permettre aux agricultrices du groupement d’acquérir des techniques agricoles modernes et les former sur les notions du marketing digital pour les aider à commercialiser leurs produits.

Les participants à cette journée ont unanimement souligné le besoin d’organiser chaque année cet événement qui permettra à moyen terme de remédier aux vulnérabilités auxquelles font face les femmes rurales qui, en 2021, représentent 30% des femmes tunisiennes.