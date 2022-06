La SCP (Société Commerciale de Pneumatiques), distributeur officiel des pneumatiques premiums Bridgestone sur le marché tunisien, a lancé officiellement le nouvel exploit de l’industrie pneumatique, un nouveau pneu Ultra Performance Potenza Sport et qui vient consolider la gamme variée et de précision de Bridgestone.

Le géant japonais de l’industrie de pneumatiques et la SCP ont récemment présenté ce nouveau produit de qualité à leur réseau de partenaires revendeurs en Tunisie.

Comme à l’accoutumée, une présentation high-tech était au rendez-vous pour mettre en avant les avantages de ce nouveau pneu et refléter la stratégie de la SCP et Bridgestone en termes d’innovation et de développement.

L’idée de cet événement, qui s’est déroulé le 24 juin 2022 à Tunis, est de consolider la relation de confiance entre la SCP et ses partenaires.

Nabil Rais, General Manager de la SCP, a rappelé la nécessité vitale d’un travail d’équipe et de coopération des différents intervenants du marché des pneumatiques en Tunisie pour présenter au client final des pneumatiques à haute valeur ajoutée en termes de sécurité et de qualité.

De son côté, Zakaria Hajaoui, Country Manager Maghreb chez Bridgestone, a mis l’accent sur les challenges de la marque à moyen et long termes, en matière de développement et de performances, des challenges qui viennent consolider le positionnement leader sur le créneau des pneumatiques premiums.

Le Potenza Sport, le nouveau pneu premium ultra-performant de Brigdestone, permet de maîtriser les aléas de la route, tout en laissant s’exprimer pleinement les performances et les capacités du véhicule.

Déjà sélectionné par de prestigieux constructeurs automobiles, comme Maserati pour son supercar MC20, Lamborghini pour son Huracán STO et BMW pour sa Série 8, le Potenza Sport continuera d’écrire sa légende avec d’autres marques de référence qui suivront prochainement.

Le Potenza Sport s’appuie sur l’expertise pointue du constructeur japonais en matière de produits haute performance pour donner naissance à ce pneu haut de gamme, établissant une nouvelle référence d’excellence dans le segment sport.

Pour doter son Potenza Sport de performances exceptionnelles, Bridgestone a utilisé de nouvelles technologies et a innové dans la construction même du pneu.

Développé et fabriqué en Europe, le Potenza Sport est disponible en 96 dimensions (17 à 22 pouces) et couvre une large gamme de berlines premium, SUV/4×4, et véhicules de prestige.