Ce programme s’inscrit dans le cadre de la coopération technique et financière entre la Tunisie et l’Union Européenne, en vue de contribuer à améliorer les performances du secteur, doté d’un financement total de 20 millions d’euros de l’Union européenne, dont 10 millions d’euros ont été mis en œuvre par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

Avec ce montant de 10 millions d’euros, la BERD a mobilisé son réseau d’expertise locale et internationale pour appuyer directement les PME et les organismes professionnels des secteurs des services (transport et logistique, TIC, services professionnels, tourisme, et artisanat). Elle a mené ainsi des actions de conseil et d’assistance technique dans les domaines de la stratégie, organisation, ressources humaines, système d’information, systèmes qualités, d’ingénierie et de promotion de l’exportation.

Sous le patronage de Fadhila Rebhi Ben Hamza, ministre du Commerce et du Développement des exportations, en présence de Stéphanie Vadde, cheffe de la section commerciale, Délégation de l’Union européenne en Tunisie, et de Nodira Mansurova, cheffe du bureau de la BERD en Tunisie, la BERD a organisé, mercredi 22 juin 2022, la cérémonie de clôture du Programme d’Appui à la Compétitivité des Services (PACS).

Lancé en 2015, ce programme d’appui a permis l’éclosion de 571 projets d’accompagnement réalisés aux profit de PME tunisiennes dont 529 projets de conseil local et 42 projets d’expertise internationale. Afin de toucher les toutes petites entreprises, la BERD a développé l’approche cluster et a mené 15 projets groupés au profit de plus de 116 entreprises.

D’autant plus, que les indicateurs de performance après la clôture des projets ont été très satisfaisants, avec 72% des entreprises qui ont réussi à augmenter leurs chiffres d’affaires par au moins 84%, 57% ont pu améliorer leur productivité en moyenne de 53%, 58% ont pu créer de l’emploi après avoir bénéficié de l’appui de la BERD, et 27% de nos bénéficiaires ont pu accéder à un financement externe avec les partenaires financiers de la BERD.

Des projets rêveurs et attractifs tel que l’ambitieux projet « Medina de Tunis », le projet d’appui aux maisons d’hôtes, le projet d’appui au « Cluster de Nabeul » mais aussi l’appui de nombreuses entreprises artisanales sur plusieurs thématiques.

Appui aux associations professionnelles

La BERD a aussi apporté son appui aux associations professionnelles à travers une mission de diagnostic réalisée au profit de 10 associations (UTICA, CONECT, FTAV, FTH, CNFCE, CIFE, AJECT, OECT, Edhiafa, FENA) afin de déterminer les besoins de chaque association en termes de développement et élaborer un plan d’action pour les 5 prochaines années.

Suite à cette action, la BERD a mis en œuvre 11 projets d’assistance technique au profit de 5 associations (UTICA, CONECT, CNFCE, CIFE, FTH) qui visent l’amélioration de l’organisation interne, le renforcement de la structure de gouvernance, et le développement d’une stratégie de communication ainsi que la réalisation de deux études de faisabilité pour l’Académie de l’UTICA et de la CNFCE.

Appui aux femmes chefs d’entreprises

La BERD a fourni de l’assistance technique aux entreprises dirigées par des femmes, des ateliers de formation, du mentorat, et du coaching à travers le programme « Women in Business ». A travers ce programme, la BERD a accompagné plus de 75 femmes chefs d’entreprises, et a organisé plus de 50 ateliers de formations profitant 621 femmes entrepreneurs.

Appui aux Start-up

La BERD a aussi lancé le programme « Star Venture », ayant pour objectif d’identifier les start-ups à fort potentiel de croissance afin de mobiliser une expertise provenant du monde entier pour aider ces entreprises naissantes à se développer rapidement.

A l’occasion de la clôture de ce programme, Fadhila Rebhi Ben Hamza, ministre du Commerce et du Développement des Exportations a déclaré : « Notre engagement fort et de celui de l’équipe technique que j’ai mise en place au sein du Ministère pour vous appuyer dans la mise en œuvre de ce projet stratégique, persiste pour doter le secteur de tous les atouts nécessaires à son développement. C’est bien sur ce point, sur cet engagement fort dans le secteur, que j’exprime d’ores et déjà le souhait que notre partenariat se poursuive pour relever le défi et soutenir les efforts de modernisation du secteur privé tunisien ».

De son côté, Stéphanie Vadde, Cheffe de la section commerciale, Délégation de l’Union Européenne en Tunisie a insisté sur le fait que « A travers les actions de coopération qui sous-tendent le partenariat entre la Tunisie et l’UE, nous sommes et resterons aux côtés de nos partenaires et amis tunisiens, pour impliquer davantage les entrepreneurs et le secteur privé dans la transformation de l’économie tunisienne ».

« Grâce à un financement généreux de l’Union européenne, l’expertise de la BERD en matière d’appui aux PME et une collaboration exemplaire avec le Ministère du Commerce, nous avons réussi un partenariat tripartite qui a permis de desservir des centaines de PME tunisiennes et des milliers d’entrepreneurs opérant dans les secteurs de services », s’est réjouie Mme Nodira Mansurova.

Elle a souligné que « de notre côté, nous continuons notre engagement, avec nos partenaires, à soutenir les PME tunisiennes dans un contexte de plus en plus complexe. En choisissant d’aiguiller notre action vers les véhicules de développement durables, créateurs d’opportunités, nous investirons davantage pour changer des vies».

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi près de 1,499 milliard d’euros dans 59 projets dans le pays, dans les secteurs privé et public, et a fourni une assistance technique financée par l’UE à plus de 1 400 PME tunisiennes.