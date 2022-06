Programmé ! Accompli ! Il s’agit du lancement national du paiement mobile qui a eu lieu mardi 21 juin à la Banque centrale de Tunisie. « Je suis très heureux de voir ce projet aboutir. Ce moment était très attendu et est le fruit de nombre de discussions difficiles entre différents partenaires pour arriver à la conclusion que la digitalisation du paiement représente de nos jours le moyen le plus approprié pour l’inclusion bancaire et financière de catégories de population à l’écart des services financiers de base, un moyen efficient de juguler les marchés financiers parallèles et une opportunité économique importante pour la Tunisie », a déclaré Marouane El Abassi, gouverneur de la BCT, dans son allocution d’ouverture.

Il a appelé toutes les banques tunisiennes à intégrer le mobile payment dans les opérations bancaires s’agissant d’un « projet qui vient enrichir l’écosystème des paiements ». Et il a insisté sur l’importance de ce mode de paiement, perçu comme un levier économique dans la dynamisation des petits projets à travers le micro-crédit dans les régions.

L’impact du numérique sur le secteur des services financiers étant très fort, des infrastructures adaptés doivent être mises en place. C’est ce qu’a assuré le gouverneur de la BCT en présence de Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la communication.

Le développement des services monétaires mobiles étant d’une importance primordiale, l’infrastructure centrale est protégée et hautement sécurisée, a affirmé Nizar Ben Néji même si «6 millions de Tunisiens ne possèdent pas des smartphones, et seulement 59% de la population a accès à l’Internet fixe et 30% sont dotés des moyens de paiement électronique. A la réticence des usagers potentiels et leur peur de la cybercriminalité et de l’escroquerie, nous opposons un programme de cyber vigilance. Le mobile exige une infrastructure dotée d’un potentiel important permettant une large pénétration. La téléphonie large-bande devrait rapidement remplacer la téléphonie classique ».

Sept (7) banques* ont intégré le mode Mobile Payment. D’autres devraient les rejoindre car, explique Marouane El Abassi, « la dimension pratique du Mobile Payment est importante. Il faut que le modèle économique aille vers une nouvelle culture : payer le moins possible en espèce pour une plus grande inclusion financière. Il faut rappeler à ce propos la mesure d’exonération de la TVA sur les paiements digitaux prise dans le cadre de la loi des finances 2022 et qui est très importante. Dans les prochaines semaines, nous espérons voir de grandes entreprises intégrer le système du mobile payment ».

L’année 2022 sera celle de l’inclusion financière et de la démocratisation des transactions digitales, a annoncé le gouverneur de la BCT. Tous ceux disposant d’un portefeuille électronique (wallet) ainsi que les commerçants disposant d’un QR code ou d’un TPE pourraient adopter ce type de transactions.

A Tunisie Monétique, le produit est déjà lancé et on lui consacre une belle présentation expliquant de bout en bout le processus. «Que vous rechargiez votre solde téléphonique ou payez votre facture, vos courses aux taxistes lors de vos déplacements, que vous effectuez vos courses (baguette, beurre, lait…) dans l’épicerie près de chez vous, que vous achetez un magazine dans un kiosque à journaux, que vous commandez un sandwich ou une boisson dans un fast food, tous ces achats pourront être désormais payés juste en effectuant une commande USSD depuis votre mobile».

Sauf que les efforts des acteurs publics et des opérateurs dans le monde de la banque et des Finances restent confrontés à un manque manifeste de culture numérique et à des mobiles smart très chers dans une Tunisie où le taux de pénétration de la téléphonie mobile pour 100 habitants est de 125,9%. Il est inférieur à celui des pays développés de seulement 3 points, dépassant le taux mondial de 17,9 points et le taux des pays en voie de développement de 22,1 points. Pays en voie de développement dont beaucoup africains ont adopté définitivement le mode de mobile payment et se sont engagés dans une inclusion financière réussie.

Il va falloir convaincre les Tunisiens de la pertinence de l’outil de paiement en question, doter le marché de smartphones à la portée des usagers à faibles moyens et plus que tout améliorer réellement les infrastructures existantes. Le gouverneur de la BCT, le ministre des Technologies de la communication ont parlé d’infrastructures puissantes, «c’est à l’œuvre qu’on connaît l’artisan ».

Amel Belhadj Ali

*(BNA), BH Bank, Amen Bank, l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI), Attijari bank, Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) et Zitouna Bank.