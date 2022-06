Neila Akrimi, directrice générale du Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante “CILG-VNGi”, vient d’être nommée officiellement à la tête de la structure mondiale de CGLU, chargée du renforcement des capacités des gouvernements locaux et de la coopération décentralisée dans le monde: CGLU-CIB (organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis).

Première femme arabe et africaine à accéder à ce poste, Akrimi aligne plus de 15 ans d’expérience dans la gestion et la coordination de programmes d’assistance technique aux institutions publiques, gouvernements locaux et régionaux et possède une vaste expertise dans les domaines de la transition démocratique, des réformes institutionnelles, de la planification stratégique et de la gouvernance locale inclusive.

A cette occasion, elle a affirmé son engagement à soutenir la coopération internationale, à renforcer les ponts entre les pays du Nord et du Sud et à favoriser le soutien international aux pays africains dans les domaines de développement local.

Neila Akrimi est docteur en droit européen. Ancienne avocate et diplomate, elle a aussi été chercheuse, auteure et conférencière dans plusieurs universités à travers le monde.

En 2007, elle a intégré l’Agence de coopération internationale de l’association des communes néerlandaises (VNG International) à La Haye (Pays-Bas) comme directrice des programmes pour l’Afrique francophone.

Depuis 2012, elle dirige le CILG-VNG International, bureau régional pour la région MENA de l’Agence de coopération internationale de l’association des communes néerlandaises.