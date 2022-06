Le directeur des sélections au sein de la Fédération tunisienne de natation (FTN), Sami Achour, a indiqué que la participation tunisienne aux 19es jeux méditerranéens prévus à Oran (Algérie) du 25 juin au 5 juillet.

“Les nageurs Mehdi Lajili (200m nage libre) et Ahmed Jaouadi (400 et 1500m), seront les deux seuls représentants de la Tunisie lors des Jeux Med”, a déclaré le directeur de la FTN à l’Agence TAP.

S’agissant de l’absence du champion olympique tunisien, Mohamed Ayoub Hafnaoui lors de ce rendez-vous méditerranéen, Achour explique que le jeune nageur passe sans baccalauréat cette année et que la période d’examen coïncide avec l’échéance des jeux.

La sélection nationale sera, en outre, amputée de ses nageuses et cela s’explique selon le responsable par le fait que ces dernières aient échoué à réaliser le temps minimum requis lors des qualifications.

Quant aux chances tunisiennes de médailles lors des jeux Med, Achour estime que ces dernières demeures intactes eu égard aux résultants et aux temps probants réalisés par les deux jeunes nageurs impliqués.

“L’accès au podium et le gain d’une médaille sera un exploit au vue des conditions dans lesquelles s’est déroulée la préparation et le manque de moyens mis à la disposition des nageurs”, a-t-il renchéri, soulignant, par ailleurs, la rude concurrence venue de la rive nord de la Méditerranée, notamment, de France, d’Espagne, d’Italie et de Grèce.

Les nageurs tunisiens Lajili et Jaouadi se rendront à Oran le 30 juin en cours, soit un jour avant le début des épreuves de leur discipline prévues du 1er au 5 juillet prochain.

La natation tunisienne, note-t-on, s’était distinguée depuis les Jeux Med de Tunis en 2001, notamment, par le biais du champion olympique Oussama Mellouli qui avait remporté 10 médailles d’or et d’argent en quatre participation (2001, 2005, 2009 et 2013).