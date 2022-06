La Tunisie envisage de mettre en place un projet pilote de production de l’hydrogène vert, de restructurer le système de gestion des déchets solides et d’augmenter la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables à 35% à l’horizon de 2030, selon un document gouvernemental sur le ” Suivi de la mise en œuvre de programme de réformes “, rendu public dans la nuit de vendredi à samedi 3-4 juin 2022.

A cet égard, le gouvernement Bouden compte développer le recours à l’hydrogène vert à travers la mise en place d’un cadre législatif favorisant le développement de la production de ce carburant et de ses dérivés pour le marché local et l’export.

Il s’agit aussi de créer une structure de régulation du secteur de l’électricité et de publier le programme de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables pour la période 2022/2025, afin de clarifier la vision pour les investisseurs.

Le gouvernement œuvrera également, à mettre en place un programme de travail complet pour réhabiliter le système électrique à travers l’intégration du stockage de l’électricité, la concrétisation des liaisons électrique avec les pays voisins notamment l’accélérer du projet de liaison électrique avec l’Europe à travers l’Italie.

Il va miser sur l’encuragment du transport électrique via la mise en place d’un cadre incitatif et législatif adéquat à l’intégration des véhicules électriques, outre la mise en place de mécanismes incitatifs à la recharge électrique à partir des énergies renouvelables, selon ce document.

Il est prévu en outre de développer, d’élargir et d’améliorer les services d’assainissement et de renforcer la capacité de traitement des eaux usées, outre l’orientation vers la valorisation et le recyclage des déchets solides via l’aménagement et la réhabilitation des décharges contrôlées.

Le gouvernement poursuivra aussi son programme annuel de fermeture et de mise en valeurs des décharges anarchiques et s’orientera vers la mise en place d’unités de traitement et de valorisation des déchets.