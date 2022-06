Tunisie : “D-carte” remporte le premier prix de l’innovation entrepreneuriale

Le premier prix de l’innovation entrepreneuriale (Catégorie Niveau de maturité technologique supérieur à 4) a été attribué, samedi 4 juin 2022, au Projet D-carte (9 000 dinars). Le prix a été accordé par l’Université Tunis-El Manar.

Il s’agit d’une startup de solution NFC qui a créé une carte visite digitale, infinie, écologique et réutilisable. ” Il suffit de mettre la carte à proximité du capteur NFC d’un téléphone pour que celui-ci enregistre vos coordonnées, profession, nom d’entreprise, numéro de téléphone, adresse mail, adresse du bureau, liens de sites web ou réseaux sociaux “, souligne l’un des fondateurs du projet, Fourat Ouerghemmi.

Le deuxième prix (6 000 dinars) a été remporté par l’entreprise ” Bee-shield “, qui a développé un remède tunisien totalement bio pour le traitement d’une maladie qui touche les abeilles.

Quant au troisième prix dans la même catégorie, il a été décerné à la startup Shoti-me.

En ce qui concerne la catégorie 2, dont le niveau de maturité technologique est compris entre 1 et 3, le premier prix (6 000 dinars) a été accordé au projet Biotrack, qui consiste à élaborer un dispositif d’analyse médical miniaturisé, précis, efficace, plus rapide, peu couteux et facile d’utilisation qui se base sur la technologie de biocapteurs.

La deuxième équipe gagnante est celle du projet Hooked qui a emporté le 2e prix d’une valeur de 5 000 dinars, suivi du projet Alpha Route qui a remporté le troisième prix d’une valeur de 4 000 DT.

Huit (8) projets d’innovation entrepreneuriale ont concouru, ce samedi, 06 juin 2022, pour les 6 prix des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales accordés par l’Université de Tunis El Manar dans le cadre du projet ” UTM-Innov “.

Le concours “UTM-Innov” s’inscrit dans le cadre du projet d’Appui à la Qualité PAQ-GAGE (Gouvernance, Autonomie : Garantie d’Excellence) de l’Université de Tunis El Manar, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, Mouna Marrakchi Sallami, coordinatrice du projet.

Lancé en février 2021, le concours ” UTM-Innov ” a pour principal objectif de développer l’esprit créatif et entrepreneurial chez les étudiants et les jeunes diplômés de l’UTM en les formant, les accompagnant tout au long du processus et en leur offrant des occasions de réseautage avec les acteurs de l’écosystème, a-t-elle indiqué.

Lors de cette édition, sur une centaine de candidatures reçues (dont une trentaine de projets), 15 projets ont été sélectionnés, a-t-elle précisé.

Les projets traduisent bien la multidisciplinarité de l’UTM, a-t-elle poursuivi, puisqu’ils sont répartis sur différentes catégories d’innovation telles que : MedTech, AgriTech, FoodTech, HealthTech, GreenTech, BioTech, ArtTech, FashionTech ou encore FinTech.

Les équipes composées ont bénéficié d’un programme de formation et de coaching riche les menant à la demi-finale qui a eu lieu le 16 avril 2022, 8 équipes ont été sélectionnées par le jury pour poursuivre l’aventure avec un coaching supplémentaire personnalisé.

Lors de la finale, à laquelle a assisté le ministre de l’enseignement supérieur, les équipes ont présenté leurs projets devant un jury de professionnels.

Les projets gagnants dans les deux catégories ont remporté des prix allant de 4 000 dinars jusqu’à 9 000 dinars.

Les projets qui ont été sélectionnés pour la finale sont Shoti.me, D-carte, Bee-Shield, Biotrack, Check car, Hooked, Salifni et Alpha route.