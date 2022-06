Un bien foncier industriel domanial d’une superficie de 2100 m2 situé dans la délégation de Tinja (gouvernorat de Bizerte) vient d’être récupéré par les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Bizerte.

La récupération de ce bien intervient dans le but de sa réutilisation pour la promotion des investissements et de l’emploi dans la région et vient appliquer une décision d’expulsion de la part du gouverneur de la région “pour non payement des indemnités de location de ce bien par son ancien exploitant”, a indiqué la directrice régionale des affaires foncières à Bizerte, Nahla Moumen.

La direction régionale des domaines de l’Etat de Bizerte a pris en charge le terrain récupéré et compte lancé un appel d’offres pour une nouvelle exploitation, a ajouté la même source.