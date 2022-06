La représentation de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) en Espagne et au Portugal a conclu, jeudi 2 juin 2022 à Madrid, une convention de coopération avec la Chambre madrilène de l’industrie, du commerce et des services, en vue de booster l’investissement commun et promouvoir l’image de la Tunisie, en tant que site privilégié d’investissement.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie promotionnelle adoptée par FIPA-Tunisie pour renforcer la compétitivité de l’entreprise tunisienne à travers, le partenariat et la prospection des marchés non-traditionnels, a affirmé le chef de la représentation, Ibrahim Medini.

Il a précisé que l’action de promotion s’articule autour des secteurs prometteurs et des activités à forte valeur ajoutée pour l’économie tunisienne, ce qui est de nature à renforcer le positionnement des produits tunisiens dans les chaînes de valeurs internationales.

Cette convention, permettra également, de favoriser l’activité de veille économique et la compétitivité d’autant que les changements survenus sur la scène internationale ont obligé plusieurs entreprises et des compagnies internationales à transférer une partie ou la totalité de leurs activités hors de leurs pays d’origine.

La convention contribuera à consolider la position de la Tunisie, en tant que plateforme économique et technologique sur les deux rives de la Méditerranée, à travers l’organisation des rencontres tripartites (Espagne-Europe-Tunisie-Afrique), a-t-il encore précisé.

En vertu de cette convention, des journées d’information et des forums économiques seront organisés par les deux structures tunisienne et espagnole pour favoriser l’échange d’information sur les intentions d’investissements et renforcer la compétitivité des entreprises.

Ledit document a été signé par le chef de la représentation de la FIPA en Espagne, Ibrahim Medini, et le président de la Chambre madrilène d’industrie, de commerce et des services, Angel Asensio Laguna.