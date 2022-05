La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) vient de remporter le “Prix d’Argent de la Durabilité”, catégorie “Genre et Inclusion Economique”, décerné par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Ce Prix a été remis à la STEG lors des “BERD Sustainability Awards 2022”, un évènement dédié à la durabilité, qui s’est tenu en marge de la 31ème Assemblée Annuelle de la BERD dont les travaux ont eu lieu du 10 au 12 mai courant à Marrakech au Maroc, sous le thème “Répondre aux défis dans un monde de turbulence”.

Ce Prix vient récompenser l’engagement de la STEG dans le déploiement d’un “Plan d’action pour l’égalité Homme / Femme au sein de la STEG”. Ce Plan d’action est une des composantes du Projet “Talents 2030 de la STEG” en cours de réalisation par la Direction Centrale des Ressources Humaines avec l’appui de la BERD, le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO) et du cabinet EY Tunisie.

Le Projet représente un excellent exemple de l’approche BERD visant à renforcer le développement du capital humain en soutenant le rôle clé des entreprises en combinant des activités d’investissement, d’assistance technique, de renforcement des capacités et d’engagement politique.

Il s’aligne également parfaitement sur les objectifs généraux du programme de soutien de la BERD à la STEG, qui aide l’entreprise à acquérir une indépendance financière à long terme, afin de promouvoir à terme le développement économique du secteur et de l’économie au sens large.

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz est une société tunisienne de droit public à caractère non administratif.

Créée en 1962, elle a pour mission la production et la distribution de l’électricité et du gaz naturel sur le territoire tunisien.