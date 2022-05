Dissémination des résultats de l’Afrobaromètre sur la situation économique en Tunisie

L’institut de sondage « One to One for Research and Polling » va organiser, mardi 31 mai 2022 à l’hôtel Laico-Tunis, une rencontre pour présenter les résultats de la cinquième vague de l’Afrobaromètre (www.afrobarometer.org) sur la situation économique en Tunisie.

Le sondage répondra plus précisément aux questions suivantes :

– Les Tunisiens sont-ils optimistes quant à l’avenir de leur pays ?

– Le pays va-t-il dans la bonne ou mauvaise direction ?

– Quels sont les problèmes auxquels fait face la Tunisie et qu’il faut traiter en urgence par le gouvernement selon les Tunisiens ?

– Comment les Tunisiens évaluent-ils la situation économique du pays ?

– Quelles perceptions ont-ils quant à leurs conditions de vie ?

– Quelle est la proportion de Tunisiens ne pouvant subvenir aux besoins de première nécessité ? Le niveau de pauvreté vécue a-t-il augmenté ?

– Quelle est l’ampleur perçue de la corruption dans le pays ?

– Quelle est l’ampleur perçue de la contrebande dans le pays ?

– Les Tunisiens sont-ils satisfaits des actions du gouvernement visant à répondre à leurs besoins ?

– Les Tunisiens soutiennent-ils la suppression des subventions comme solution pour faire face au déficit public ?

-Que choisissent les Tunisiens entre l’introduction de plus d’impôts ou le recours à plus d’endettement pour le financement des services publics ?

Des panels de discussions seront organisés après l’annonce des résultats du baromètre. Ils seront modérés par Cheker Besbes et verront la participation de Youssef Meddeb (CEO & co-founder de «One to One for Research and Polling), Abderrazek Zouari» (professeur d’économie et ancien ministre), Sahar Mechri (directrice exécutive du magazine Managers et maître-assistante à l’IHEC), Aslan Berjeb (avocat d’affaires et membre du Bureau Exécutif de la CONECT) et Youssef Fennira (Chief Technical Advisor à l’Organisation Internationale du travail et ancien DG de l’ANETI).