La Tunisie célèbre dimanche 29 mai 2022, à l’instar de la communauté internationale, la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU, marquant la mise en place de la première mission de maintien de la paix le 29 mai 1948.

Cette année, la Journée porte sur le thème ” Ensemble pour la paix: le partenariat, clé du progrès “.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie souligne qu’elle ne ménagera aucun effort pour le renforcement des attributs de la sécurité et de la stabilité dans le monde, tout en optant pour une approche globale de maintien de la paix et pour la consolidation des missions onusiennes œuvrant dans ce domaine.

Et d’affirmer sa conviction du rôle crucial des opérations de maintien de la paix et leur contribution au renforcement de la sécurité et de la paix dans le monde, d’où sa participation à ces opérations depuis les premières années de l’indépendance, marquant la création récente de son armée nationale.

La Tunisie participe actuellement à six opérations de maintien de la paix, dont cinq au continent africain, rappelle-t-on de même source.

Tout en se félicitant de la contribution des unités tunisiennes, toutes catégories confondues, à ces opérations et en rendant hommage à leur compétence, rigueur, engagement et humanisme, qui leur ont valu une reconnaissance et la confiance en leur rendement, la Tunisie estime que cela a contribué au renforcement du rayonnement du pays et à la consolidation de son rôle aux plans régional et international.

La Tunisie salue en outre le rôle des Casques bleus dans le maintien de la paix et la stabilité dans de nombreux pays et pour sauver d’innombrables vies, estimant que cette journée est l’occasion d’honorer la mémoire de 4 200 Casques bleus ayant perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies durant sept décennies.

Pour mettre un terme aux conflits et garantir des solutions politiques durables, il est nécessaire de conjuguer les efforts de la communauté internationale et de nouer des partenariats dans ce sens, de manière à instaurer une paix durable et à apporter des améliorations tangibles à la vie des citoyens s’agissant de croissance économique et de consécration des droits humains, lit-on de même source.

La Tunisie plaide en conclusion pour le renforcement des forces de maintien de la paix et pour leur garantir les conditions nécessaires leur permettant de s’acquitter au mieux de leurs missions.