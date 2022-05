Les pays importateurs de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) sont appelés à relever les taux directeurs pour faire face à l’inflation et à s’attaquer aux risques d’insécurité alimentaire pour atténuer l’impact des hausses des prix mondiaux sur les pauvres, estiment des responsables du FMI, notant “qu’il est crucial que la communauté internationale leur apporte un soutien financier de longue durée”.

Dans un blog publié sur le site du Fonds, les responsables de la région au fonds notent que “la maîtrise de l’inflation est une des principales priorités, malgré la fragilité des reprises. Dans les pays où les anticipations d’inflation risquent de se renforcer ou les tensions sur les prix de se généraliser, il faut relever les taux directeurs. Une communication claire et transparente sera essentielle pour guider les marchés”.

S’agissant de l’insécurité alimentaire, “le moyen le plus efficace de protéger les ménages vulnérables réside dans des transferts ciblés, temporaires et transparents, affirment le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale, Jihad Azour, et deux économistes de ce département, Jeta Menkulasi et Rodrigo Garcia-Verdu.

“Dans les pays où les filets de sécurité sont moins solides, les prix pourraient être augmentés de manière progressive. S’agissant des pays à faible revenu, il est crucial que la communauté internationale leur apporte un soutien financier de longue durée” écrivent-ils dans ce blog publié mercredi.

Pour les pays très endettés, ces mesures devraient s’accompagner de mesures de compensation par ailleurs : réduction des dépenses superflues, promotion de l’équité fiscale, voire une combinaison des deux, pour préserver la viabilité de la dette dans un contexte d’espace budgétaire limité, lit-on dans ce texte.

Les responsables du FMI soulignent que la coordination des politiques budgétaire et monétaire, en les inscrivant dans un cadre de politiques publiques à moyen terme crédible, contribuera à faciliter les arbitrages. Ils soulignent l’impératif de poursuivre les réformes structurelles et d’adopter des mesures favorisent l’efficience des dépenses publiques et du recouvrement des recettes, à travers la transformation numérique, la promotion du secteur privé et le renforcement des réseaux de sécurité social.