L’huile de pépins de figue de barbarie bio tunisienne est un véritable élixir de jouvence. Les bienfaits de ce produit très prisé ont été prouvés par une étude clinique.

Devenue le nouveau produit phare de la cosmétique tunisienne, l’huile de pépins de figue de barbarie ne cesse de gagner en notoriété. Elixir de beauté naturelle, cette huile certifiée biologique est la nouvelle alternative aux ingrédients actifs commercialisés sur le marché.

Ainsi, dans le cadre du programme de promotion « Organic Cactus Seed Oil-Origin Tunisia », une exposition-vente de produits à base d’huile de pépins de figue de barbarie bio a lieu du 23 au 30 mai 2022 au centre commercial Azur City à Tunis.

Ce programme national a été lancé il y a quelques années et se base sur un partenariat public-privé entre le ministère de l’Agriculture, le CEPEX et les entreprises du secteur regroupées au sein de l’ANADEC (Association nationale de développement du Cactus www.anadectunisie.com) avec l’appui du projet PAMPAT 2 (Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir www.pampat.tn) mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement Industriel (ONUDI) et financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO).

Le programme de promotion sectoriel « Organic Cactus Seed Oil-Origin Tunisia » est le seul dans son genre pour le secteur cosmétique tunisien et vise à augmenter les ventes locales et internationales des produits à haute valeur ajoutée issus du cactus et à mettre en avant l’image du made in Tunisia.

Au cours de cette manifestation, 13 entreprises tunisiennes présenteront leurs gammes de produits à base de cette huile précieuse, tels que des sérums, crèmes, shampoing ou encore des savons. Les visiteurs d’Azur City auront l’opportunité de découvrir et d’acheter des produits de cette gamme diversifiée.

Une huile de jouvence riche en antioxydants

L’huile de pépins de figue de barbarie tunisienne est un véritable élixir de jouvence, et c’est cliniquement prouvé. En effet, une importante étude clinique réalisée en 2020 avec l’appui du projet PAMPAT a prouvé les bienfaits de cette huile.

Les tests cliniques réalisés auprès d’un laboratoire de renommée internationale ont ciblé une soixantaine de femmes âgées de 45 à 65 ans, ayant différents types de peaux normales, sèches, grasses ou mixtes et présentant certaines imperfections (cernes, rides, ridules, taches, peau relâchée…).

Les résultats ont démontré qu’au bout de 28 jours d’utilisation, les femmes avaient une peau plus nourrie, plus ferme et plus lisse, un visage plus lumineux avec une réduction visible des rides et cernes ; et dans 100% des cas observés, les femmes présentaient une diminution de la pigmentation des tâches.

Ainsi, avec des effets antirides, anti tâches, anticernes, effet raffermissant, lissant et éclaircissant, l’huile de pépins de figue de barbarie est un véritable produit miracle dont les vertus ont été cliniquement prouvées.

Ces effets sont imputables à la richesse de ses composants : vitamine E (antioxydant par excellence) et oméga 6 (acide linoléique qui apporte souplesse et élasticité à la peau).

L’efficacité des composants actifs résulte d’un soin particulier apporté à la production de cette huile en Tunisie : maturité des figues de barbarie biologiques, conditions de séchage des pépins, techniques d’extraction, de purification et de filtration de l’huile, ainsi que de stockage et de conservation.

Il faut savoir que pour obtenir 1 litre d’huile, il faut 30 kilos de pépins soit une tonne de figues de barbarie. Un pépin ne contient que 5% d’huile, après une extraction mécanique à froid sans solvants, ce qui explique à quel point ce produit est rare et précieux.

Vecteur d’emplois et d’intégration sociale

La filière économique qui s’est établie en Tunisie au cours des dernières années autour de l’huile de pépins de figue de barbarie comme produit phare, représente aujourd’hui une véritable source de développement socioéconomique.

Avec des exportations qui ont évolué de 50% entre 2019 et 2021 pour atteindre 1 million d’Euros grâce à une forte demande sur les marchés mondiaux, l’industrie de l’huile de pépins de figue de barbarie bio tunisienne connait une progression impressionnante.

En 2021, 55 entreprises tunisiennes opéraient dans ce secteur, contre 5 en 2014. Il est correct de dire que le boom expérimenté par cette filière est surtout dû aux femmes et pas seulement parce qu’elles représentent la clientèle principalement ciblée.

En effet, une partie significative des nouvelles entreprises est gérée par des cheffes d’entreprises et la majorité de la main d’œuvre dans la filière est féminine.

En vue de positionner la Tunisie comme pays leader de la production d’huile de pépins de figue de barbarie et afin de garantir une qualité standardisée optimale de ce produit cosmétique très prisé, l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) a publié la norme tunisienne relative à l’huile de pépins de figue de barbarie sous le code NT: 118.152 (2021). La Tunisie est devenue ainsi le premier et seul pays au monde à standardiser les caractéristiques de cette huile précieuse, ce qui traduit toute l’importance accordée à ce secteur stratégique.

D’ailleurs, la Tunisie, qui possède une véritable source de richesse avec 600 000 hectares de figuiers de barbarie et un rendement moyen de 4 tonnes/ha de produits frais, est placée premier pays au monde en ce qui concerne la production certifiée biologique des figues de barbarie, selon l’Agence Bio.

Aujourd’hui, l’industrie de l’huile de pépins de figue de barbarie tunisienne a bénéficié d’énormes investissements. Au cours des quatre dernières années, les investissements ont dépassé plus de 4 millions d’euros, ce qui a permis de diversifier la gamme de produits à base de figue de barbarie, avec des shampooings, crèmes, savons, sérums, et de s’étendre au secteur agroalimentaire avec du vinaigre, miel, sirop … et également parapharmaceutiques ou une large gamme de compléments alimentaires intègre principalement la poudre de raquette Et de créer un millier d’emplois dans la filière industrielle, selon l’ONUDI.

Une nouvelle filière qui a le vent en poupe et qui a devant elle un avenir prometteur en terme de développement régional d’une part et de création d’opportunités d’innovations et d’exportations de produits à forte valeur ajoutée d’autre qui permettra de doter la Tunisie d’un produit phare stratégique.