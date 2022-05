Safran Tunisie, deuxième meilleur employeur en Tunisie

Meilleur employeur en Tunisie pour l’année 2022, deuxième dans le classement général et première dans la catégorie des grandes entreprises industrielles, Safran Tunisie, leader dans la fabrication d’équipements et de systèmes embarqués pour les avions et les hélicoptères, gagne le gros lot !

La certification « Best Places To Work » sacre les entreprises qui offrent un cadre de travail agréable et récompense la qualité de gestion des ressources humaines qui se traduit par la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management.

Elle repose sur des évaluations adressées aux collaborateurs et à l’équipe dirigeante de l’entreprise.

« Nos employés femmes et les hommes sont les moteurs de l’entreprise. Leur bien-être est déterminant dans les performances et la croissance qu’elle réalise. Nous avons toujours cru que l’humain doit être au cœur de tout acte de développement, ce prix prouve que nous avons vu juste et que plus nous nous soucions du bien-être de nos personnels, plus nous pouvons exceller en tant qu’en tant qu’entreprise », a déclaré Renaud Guyader, directeur général de Safran Tunisie lors de la cérémonie de remise du prix.

Sonia Gharbi, directrice des Ressources humaines et première responsable de la gestion du potentiel humain, a pour sa part réaffirmé son engagement en tant que RH pour que chaque collaborateur soit heureux dans l’entreprise.

« Nous voulons des employés heureux et nous évertuons à leur offrir le meilleur cadre de travail pour gagner leur adhésion et faire en sorte que le travail ne soit pas considéré comme une corvée à accomplir au plus vite mais une activité épanouissante à travers laquelle, ils se réalisent et contribuent au mieux au développement de leur entreprise. Nous poursuivrons nos politiques. Safran Tunisie est une belle aventure humaine que nous poursuivrons avec engagement, engouement et amour ».

A propos :

*Safran Tunisie est un acteur clé de l’industrie aéronautique en Tunisie où elle opère depuis 2003. Safran emploie 2 200 collaborateurs répartis sur trois sites, dont deux à Soliman et un à Grombalia.

**Best Places To Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différents pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

A.B.A