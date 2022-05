La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le Premier ministre égyptien, Mustapha Madbouli, ont présidé, vendredi 13 mai 2022, au palais du gouvernement à La Kasbah, une cérémonie de signature de 12 accords et mémorandums d’entente dans divers domaines de coopération entre la Tunisie et l’Egypte, et ce à l’issue des travaux de la 17e édition de la haute commission mixte tuniso-égyptienne.

L’accord-cadre de coopération porte sur le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre les deux pays, alors que les mémorandums d’entente sont axés sur plusieurs filières d’activités, à savoir :

– Un mémorandum d’entente entre l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) de la Tunisie et l’Instance Générale de l’Investissement de l’Egypte..

– Un mémorandum d’entente sur la coopération agricole.

– Un mémorandum d’entente dans le domaine de la construction

– Un mémorandum d’entente dans le secteur des technologies de l’information, des télécommunications et de la poste.

– Un mémorandum d’entente entre le Conseil du marché financier (Tunisie) et l’Instance générale du contrôle financier (Egypte).

– Un mémorandum d’entente dans le domaine d’échange des expertises en matière de coopération internationale.

– Un mémorandum d’entente pour la coopération technique et scientifique dans le domaine de la météorologie et du climat.

– Un mémorandum d’entente pour la coopération dans le domaine de la promotion de la femme, de la famille, de l’enfance, et des personnes âgées.

– Un mémorandum d’entente dans le domaine de la participation aux salons et aux marchés internationaux.

– Un mémorandum d’entente entre les gouvernements tunisien et égyptien pour la coopération dans le domaine du développement des exportations.

– Un procès-verbal de la 17ème édition de la haute commission mixte tuniso-égyptienne.