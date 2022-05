La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa a rencontré ce vendredi matin une délégation de la Société Tunisienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent conduite par la présidente de l’association, Ahlam Belhaj.

Les deux parties sont convenues d’élaborer une convention de partenariat bilatérale qui définit les axes et mécanismes d’intervention conjointe au profit des enfants souffrant d’autisme et développe les capacités des cadres du secteur de l’enfance dans ce domaine, lit-on dans un communiqué du ministère.

La réunion a abordé les moyens de coopération conjointe pour renforcer les efforts nationaux visant à consolider le droit des enfants autistes à bénéficier de services et de programmes inclusifs pour la petite enfance, dans le cadre d’une approche qui prend en compte leur vie privée et les besoins de leurs familles et leur garantit les conditions d’une intégration effective dans ces institutions.