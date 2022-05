La 30ème édition du Concours Euro-méditerranéen “Le Talon de Cristal: Créatif 2022″ sera organisée, les 17 et 18 mai 2022, à la Cité des Sciences, à l’initiative du Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC), en collaboration avec ses partenaires de France, Espagne et Italie.

Cette nouvelle édition, qui sera placée sous le thème ” réinventer le classique à l’ère de la nouvelle technologie “, sera ouverte aux jeunes élèves et étudiants dans les spécialités de la conception, de la mode et des études technologiques et techniques.

Ces derniers doivent présenter des créations de sacs à main et de chaussures, intégrant des applications High-tech.

Le secteur du Cuir et de la Chaussure souffre de plusieurs problèmes afférents au commerce parallèle, à l’importation anarchique, à la non application des lois organisant cette filière…

Malgré l’ensemble de ces problèmes, ce secteur se présente comme une activité porteuse, d’autant plus que le niveau de couverture des importations par les exportations s’élève à 150%. De même, cette filière est en mesure d’attirer les jeunes et de profiter des dernières innovations technologiques, a souligné le CNCC.

Les étudiants désireux participer au concours doivent envoyer des échantillons de leurs créations, au plus tard le vendredi 13 Mai 2022. La pré-sélection des échantillons à exposer sera faite par une commission présidée par le directeur général du CNCC.

Le Concours ” le Talon de Cristal” reprend cette année après un arrêt de deux ans, à cause de la pandémie du Coronavirus.