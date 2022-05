Un accord portant sur la programmation de sessions de formation et d’intégration professionnelle dans les métiers du tourisme au profit d’un millier d’apprenants a été signé samedi entre la Fédération Régionale de l’Hôtellerie à Monastir, les bureaux de travail de Monastir et Mahdia et la Fondation “Swisscontact-Tunisie”.

A cette occasion, le président de la Fédération régionale de l’hôtellerie à Monastir, Salim Dimassi a indiqué qu’en vertu de cet accord, une formation rapide et gratuite sera assurée au bénéfice des demandeurs d’emploi qui seront sélectionnés lors du Salon régional pour l’emploi dans le secteur du tourisme qui se tiendra les 11 et 12 mai courant.

Les besoins en main d’œuvre des unités hôtelières dans le gouvernorat de Monastir sont estimés de 700 personnes entre cadres et agents spécialisés, a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, le chef du Bureau de l’Emploi et du Travail Indépendant à Mahdia, Nabil Imam a fait savoir que le nombre d’offres d’emploi dans les hôtels du gouvernorat de Mahdia pour cette saison a atteint 349 offres.

Pour sa part, le chef du Bureau de l’Emploi et du Travail Indépendant à Monastir, Mohamed Kabbouj s’est dit optimiste quant à la réalisation des objectifs du Salon de l’emploi dans le secteur du tourisme de fournir des postes de travail aux demandeurs d’emploi dans la région.