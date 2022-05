Le volume des exportations a baissé de 7,5% en mars. Cette contraction est principalement due à la forte baisse des exportations du secteur des mines, phosphates et dérivé (-60,3%) conjuguée à la baisse du volume d’exportation des produits énergétiques (-27,1%).

Des baisses ont également été enregistrées pour l’agriculture et les industries agro-alimentaires (-8,8%) ainsi que les industries mécaniques et électriques (-0.7%)

Cependant le volume des exportations du secteur des textiles, habillements et cuirs a augmenté de 1% et celui des industries diverses de 4,4%.

Sur l’ensemble du premier trimestre, les volumes des exportations ont progressé de 8,8% en raison des bonnes performances du secteur des industries mécaniques et électriques (+12,8%) et celui des textiles, habillement et cuir (+10,7%).