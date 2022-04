La Fédération tunisienne de l’hôtellerie, le premier syndicat patronal des hôteliers en Tunisie, ambitionne de créer le “FTH Institute”, c’est-à-dire un institut d’études, de veille stratégique, de renforcement des compétences et de formation.

Pour ce faire, la FTH a signé un mémorandum d’accord avec Integral Advisory Sarl, partenaire international de l’Institut américain d’enseignement en hôtellerie-hébergement (American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI)) qui est la branche de formation de l’association américaine “The American Hotel and Lodging Association” (AHLA).

Ce mémorandum a pour objectif d’instaurer une collaboration afin d’implanter le “FTH Institute”, en bénéficiant de l’expérience et du modèle organisationnel de l’AHLEI. Le “FTH Institute” s’articulera autour de 3 comités dédiés aux études, à la veille stratégique, au renforcement des PMEs des startups ainsi qu’aux programmes de formations certifiantes.

Integral Advisory est un cabinet spécialisé en tourisme (Ingénierie touristique, Industries culturelles et créatives, Patrimoine matériel et immatériel..) offrant des solutions pour des acteurs publics, des entreprises privées et des ONG, dans le cadre de missions de conseil en stratégie, d’implémentation de projet et assistance à l’excellence opérationnelle, de transformation digitale et de formations.