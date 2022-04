L’Observatoire des services financiers met en garde contre la prolifération de pages sur les réseaux sociaux (Facebook), qui prétendent être habilitées à effectuer des opérations financières telles que le transfert d’argent soit par virement bancaire, soit à travers d’autres moyens.

Dans un communiqué publié jeudi 7 avril 2022, l’Observatoire alerte sur le danger que présentent de telles pages, qui prétendent être en mesure de fournir un service de transfert ou de réception de fonds, sans passer par la Banque centrale de Tunisie, considérant qu’il s’agit de pratiques frauduleuses ciblant des citoyens et des institutions.

L’Observatoire souligné que l’infraction à la réglementation de change prévue par le Code des changes tunisien expose son propriétaire à des poursuites pénales très sévères, appelant tous ceux qui sont tentés par de tels services illégaux à ne pas y recourir car il s’agit d’arnaques, d’opérations de chantage et de spoliation.

La loi est claire et explicite et ne nécessite aucune interprétation. Toutes les transactions financières de transfert d’argent à l’extérieur du pays doivent être conformes aux lois et procédures en vigueur en Tunisie.