Le Centre de coopération pour la Méditerranée relevant de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN-Med) a lancé un appel à projets en faveur des Organisations de la société civile (OSC) en Tunisie, en Algérie, en Libye et au Maroc pour bénéficier de subventions dont le montant varie entre 10 mille et 30 mille euros.

En effet, chacun des 25 projets environnementaux portés par des OSC émergentes bénéficiera d’une subvention, a indiqué l’UICN. Et sont éligibles les ONG, les associations professionnelles agricoles, les associations de femmes, les associations de jeunes et leurs fédérations, ainsi que les organisations locales.

La candidature se fait à travers l’adresse électronique : ppioscan@iucn.org. La date limite de candidature a été fixée au 16 mai 2022.

Les projets devront porter sur la conservation des espèces, des écosystèmes et de territoires présentant une biodiversité remarquable.

Il s’agit également des projets en relation avec la valorisation des bénéfices de la conservation naturelle et moyens de subsistance durable, a-t-on ajouté.

Un focus spécifique sera porté aux zones côtières et marines, et aux zones humides. Par ailleurs, les projets localisés à l’intérieur ou en lisière d’une aire protégée ou d’une zone officiellement désignée à forte valeur écologique seront privilégiés.

Parmi les projets qui seront privilégiés, ceux qui comportent des actions sur le terrain mises en œuvre avec un processus réellement participatif et inclusif garantissant une forte implication des populations concernées en particulier les femmes et les jeunes.

Il s’agit aussi des projets qui prévoient des activités génératrices de revenus reliées à la valorisation durable des ressources naturelles et de la biodiversité, éventuellement en lien avec le secteur privé et les activités à caractère innovant, avec un potentiel clair de croissance et un impact social et environnemental important.

L’objectif est de renforcer les OSC afin de leur permettre de développer des initiatives contribuant à la préservation de l’environnement mondial et de concourir à la mise en œuvre des stratégies et politiques nationales en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN) mis en œuvre par UICN-Med.

Ce programme vise à favoriser la mise en œuvre et la gestion effectives et efficientes de projets de conservation par les OSC en Algérie, Libye, Maroc et Tunisie et à l’amélioration de l’efficacité et de la pérennité technique, organisationnelle et institutionnelle des OSC dans leur capacité à mener des projets de terrain.

Il s’agit également de favoriser les échanges et la mise en réseau des OSC et de poursuivre le dialogue et la coordination avec les gouvernements.