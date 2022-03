Lancé aujourd’hui, le rapport annuel sur l’économie mobile mondiale révèle une dynamique continue dans l’adoption de la 5G, avec un nombre total de connexions 5G qui devrait atteindre 1 milliard en 2022, alors que l’utilisation augmente rapidement sur les marchés pionniers.

Le rapport met en évidence le rôle déterminant de l’industrie mobile dans l’extension de la connectivité aux personnes du monde entier. Au cours de la dernière décennie, les investissements des opérateurs dans les infrastructures de réseau ont réduit l’écart de couverture d’un tiers de la population mondiale à seulement 6 %, mais il reste encore beaucoup à faire.

L’adoption des services Internet mobiles n’a pas suivi le rythme de l’expansion de la couverture du réseau. Bien qu’ils vivent dans l’empreinte d’un réseau haut débit mobile, 3,2 milliards de personnes, soit 41 % de la population mondiale, n’utilisent pas l’Internet mobile. Les raisons de cet écart d’utilisation varient selon les régions et comprennent le manque d’accessibilité et de compétences. Ces obstacles à l’adoption de l’internet mobile ont un impact sur les segments les plus vulnérables de la population, notamment les femmes, les personnes âgées, les habitants des zones rurales et les personnes handicapées.

Parmi les autres conclusions clés, citons :

D’ici la fin de 2025, la 5G représentera environ un quart du total des connexions mobiles, et plus de deux personnes sur cinq dans le monde vivront à portée d’un réseau 5G.

En 2021, les technologies et services mobiles ont généré 4 500 milliards de dollars de valeur économique, soit 5 % du PIB mondial. Le rapport prévoit que cela atteindra 5 000 milliards de dollars en 2025.

Alors que l’adoption de la 5G s’accélère sur les principaux marchés tels que la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis, la 4G commence à décliner. À l’échelle mondiale, l’adoption de la 4G représentera 55 % du nombre total de connexions d’ici 2025, contre un pic de 58 % en 2021.

Mais la 4G a encore de la place pour se développer sur la plupart des marchés en développement. Par exemple, en Afrique subsaharienne, l’adoption de la 4G est inférieure à un cinquième du nombre total de connexions.

5,3 milliards de personnes sont abonnées à des services mobiles, soit 67 % de la population mondiale, d’ici la fin de 2021.

Dans un nombre croissant de marchés, la plupart des adultes possèdent désormais un téléphone mobile, ce qui signifie que la croissance future viendra des populations plus jeunes qui souscriront un abonnement mobile pour la première fois.

Le rapport souligne également le rôle vital que la technologie mobile jouera dans l’accélération des progrès vers les objectifs de développement durable (ODD) avant l’échéance fixée par l’ONU en 2030. Il s’agit notamment d’améliorer l’accès à l’éducation, aux soins de santé et de lutter contre la pauvreté et les inégalités.

En outre, le rapport présente un ensemble de recommandations politiques pour parvenir à une reprise post-pandémique résiliente. Cela implique d’investir dans la formation aux compétences numériques, d’utiliser des fonds publics pour la connectivité, d’adopter une approche équilibrée pour collecter des revenus par le biais de taxes et de redevances dans le secteur mobile et de donner la priorité à la transformation numérique dans les services gouvernementaux.