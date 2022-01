Créée il y a 150 ans, Tunisie Telecom compte aujourd’hui plus de 6 000 emplois directs et a contribué au PIB de la Tunisie, en 2021, pour 1,3%.

En outre, la contribution annuelle au Trésor public de Tunisie est de 500 millions de dinars en termes d’impôts et de taxes.

Par conséquent, Tunisie Telecom constitue un acteur important dans le système économique et social du pays. Car, en plus, elle est la colonne vertébrale pour tous les projets nationaux de digitalisation. Ce n’est pas peu.

En effet, il faut souligner au passage que TT a notamment contribué à la création de toutes les plateformes et applications gouvernementales créées pour les besoins de la lutte contre la Covid-19, lesquelles plateformes ont été développées dans un temps record.

Elle constitue donc un pilier stratégique du développement de la Tunisie, symbolisant l’espoir et le leadership de la technologie. TT représente 1,3% du PIB tunisien en 2021, et est un contributeur annuel de plus de 500 millions de dinars (MDT) à la trésorerie de l’Etat en termes d’impôts et de taxes. TT génère plus de 6 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects (filiales, fournisseurs, distributeurs…).

TT est aussi une entreprise éthique, aussi engagée que responsable jouant à fond son rôle sociétal. Elle constitue un moteur économique dans la société tunisienne, contribuant au passage aux efforts de développement national, à la promotion de la culture, du sport, de l’éducation.

Ainsi, depuis plusieurs années maintenant, Tunisie soutient le développement, en apportant plusieurs solutions techniques aux PME/TPME souhaitant se développer en adoptant un processus de digitalisation.

Dans le domaine de l’éducation, TT apporte son appui, notamment par la mise en place d’un service Internet haut débit dans les différents établissements scolaires du pays. Dans cet ordre d’idées, Tunisie Telecom contribue, à travers son partenariat avec l’association «Almadanya» mis en place depuis 7 ans, au «Programme Fatma» de transport scolaire qui assure le transport quotidien de 2000 élèves à leurs écoles éloignées et situées dans les zones rurales. Ce programme a joué un rôle efficace dans la réduction des phénomènes de l’absentéisme et d’abandon scolaire précoce.

Idem dans le secteur des sports, où TT injecte des fonds importants aux équipes nationales et en les accompagnant dans leurs challenges et compétitions.

Elle soutient dans ce cadre les associations sportives et les athlètes afin de les aider à poursuivre leurs activités face aux difficultés financières et à réaliser des exploits dans les compétitions internationales (tennis, basketball, volleyball, natation …) et contribuer ainsi à faire briller les couleurs nationales.

La culture n’est pas en reste, lequel bénéficie d’une contribution de financement des grands festivals tunisiens par l’opérateur national, tels que les Journées Cinématographiques de Carthage et le Festival du Film de Gabès, ainsi que le Festival International Sicca Jazz de Tabarka. Ceci à travers un soutien technique et financier, dont l’objectif est de contribuer à la qualité de l’image de la Tunisie dans les organisations et les enceintes internationales.

Enfin, comme nous indiqué plus haut, TT fait de l’action sociétale une de ses priorités, en ce sens elle soutient plusieurs associations sur l’ensemble du territoire du pays, à l’instar de l’Association tunisiennes des villages d’enfants SOS Gammarth, avec laquelle est un établi un partenariat qui se dure depuis 13 longues bonnes années.