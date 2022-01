L’Autorité Tunisienne d’Investissement (TIA) a lancé mercredi, le Guide Digital de l’investisseur, lequel est disponible à l’adresse suivante : https://guide.tia.gov.tn/.

Conçu et réalisé par la TIA, avec l’appui de la BERD, ce guide est un outil interactif, qui fournit des informations pratiques et mises à jour sur le climat des affaires, le parcours de l’investisseur et les opportunités d’investissement en Tunisie.

En fait ce guide présente le pays comme un site attractif d’investissements, dans la mesure où il dispose d’un vivier de compétences (plus de 7 mille ingénieurs, 25 mille étudiants, 70 mille diplômés chaque année, et plus de 200 institutions académiques) et d’une infrastructure propice (9 aéroports internationaux, 7 ports maritimes de commerce, 157 zones industrielles, 15 cyberparks, 12 pôles de compétitivité…).

De même, il donne un aperçu sur les opportunités d’investissement et les secteurs d’activité phares en Tunisie, notamment l’aéronautique, l’automobile, les industries pharmaceutiques, les TIC, le textile, le tourisme, l’énergie verte…

Par exemple, il ressort de la ” fiche ” du secteur de textile, que la Tunisie est le 4ème fournisseur de l’UE en ce produit, et qu’elle présente un faible coût du facteur travail vis-à-vis de certains concurrents directs et bénéficie d’une proximité géographique des marchés européens, favorisée par des accords commerciaux.

Le guide présente aussi une liste de compagnies internationales exerçant dans des activités multiples et qui ont choisi la Tunisie comme base régionale d’opérations, dont Altran, Huawei, IBM, Sanofi, Pfizer, Valeo, Leoni, Yazaki…

Pour rappel, TIA est le premier point de contact pour les investisseurs souhaitant établir leurs entreprises en Tunisie. Sa mission consiste à guider chaque entreprise nouvelle ou en expansion, petite ou grande, à chaque étape de la chaîne et aussi à aider chaque entrepreneur ou entreprise à rechercher des opportunités d’investissement.