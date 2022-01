La balance des variations des cours des actions cotées durant l’année 2021, a été marquée par les hausses qui ont touché 45 valeurs, alors que les baisses ont concerné 34 valeurs, selon le bilan de l’activité boursière 2021, de la BVMT.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2021 sont la STIP qui a clôturé l’année avec un rendement de 171,74%, suivie d’ARTES avec 70,2% et de SIPHAT avec 45,8%,En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres UADH, GIF et SERVICOM qui se sont dépréciés respectivement de 86,3%, 62,0% et 53,2%.

S’agissant de la participation étrangère, les acquisitions effectuées en 2021 par les étrangers sur les titres cotés, ont totalisé un montant de 53,3 MD contre des cessions de 330,7MD ; ce qui a fait ressortir un solde net négatif de 277,4 MD.

La part détenue par les étrangers a baissé de 2,15%, à 5 374 MD représentant 23,10% de la capitalisation globale du marché, contre 5 831MD et une part de 25,25% en 2020.