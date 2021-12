La vérification ponctuelle prévue par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2022, concerne la situation fiscale du contribuable, pour une période ne dépassant pas une année.

Selon la loi de finances 2022, notamment l’article 47, cette vérification peut concerner tous les impôts dus durant cette période de vérification.

La vérification ponctuelle est soumise aux règles et aux procédures relatives à la vérification approfondie de la situation fiscale, tant qu’elles ne s’opposent pas à la réglementation qui la régit. L’avis d’information préalable relatif à la vérification ponctuelle doit stipuler la nature de la vérification, et si nécessaire les opérations et les données concernées par la vérification.

Le démarrage effectif de la vérification ponctuelle ne doit pas être à moins de 15 jours à partir de la date de la notification de l’avis d’information préalable, sauf que les services fiscaux peuvent reporter le démarrage de la vérification ponctuelle pour une période maximale de 7 jours, soit de leur initiative soit sur demande écrite du contribuable.

Les services fiscaux ne peuvent pas faire une vérification ponctuelle pour des impositions dues au titre d’une période déterminée, ou pour des opérations ou des données, ayant fait l’objet d’une vérification ponctuelle ou approfondie, qu’en cas d’obtention d’informations relatives à la base imposable ainsi qu’à son calcul, dont l’administration n’était pas au courant.