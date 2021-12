“Shéhérazade – L’autre Nuit” : Opéra revisité en trois actes au Théâtre de l’Opéra de Tunis fin décembre

“Shéhérazade – L’autre Nuit”, un opéra en trois actes de l’artiste Samir Ferjani, sur un livret de la poétesse Emna Remili, revisitant le célèbre conte universel des “Mille-et-Une Nuits”, sera de nouveau sur la scène du Théâtre de l’Opéra de Tunis, en cette fin d’année 2021.

Après son avant-première au théâtre de l’opéra, le 12 mars 2019, il sera interprété en version arabe dans la soirée du mercredi 29 décembre 2021. Cet opéra propose une nouvelle version de 1h30′ pour une immersion dans l’univers féerique des célèbres contes de Shéhérazade.

Ce projet est conçu en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le Festival International de musique symphonique d’El Jem avec le soutien de Tfanan – Tunisie Créative, le programme européen d’appui au renforcement du secteur culturel en Tunisie.

A rappeler qu’une première présentation moins courte (50 minutes) de cette oeuvre avait eu lieu le 10 mars 2019, dans le cadre du Festival International de la Francophonie de Sousse.

Cette œuvre mise en musique par le compositeur Samir Ferjani et orchestrée par Aymen Ben Salah, remet en scène la situation de l’héroïne mythique des mille et une nuits.

Les musiciens de l’Orchestre Symphonique Tunisien et les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis s’associent au casting de cet opéra moderne dans lequel l’univers modal côtoie les envolées symphoniques.

La Libanaise Jahida Wehbe est de retour et incarnera le rôle-titre de Shéhérazade. Haythem Hadhiri cédera la place à Montassar Bezzez qui interprètera le rôle de Shahriar aux côtés de Maram Bouhbel (Kamarzed) et Safwen Farhat (Masrour).

Le samedi 25 décembre, Samir Ferjani, Jaheda Wehbe et Montassar Bezzez étaient les invités de la Cité de la culture, en compagnie de Mabrouk Layouni, Directeur du festival international de musique Symphonique d’El Jem, en sa qualité de partenaire dans ce projet.

Dans un point de presse organisé, à la salle Sophie Gholli, l’équipe artistique a évoqué un spectacle d’opéra qui réunira sur scène 80 artistes dont des musiciens, chanteurs, choristes et danseurs.

La particularité de ce spectacle est que le dialogue chanté et les passages sur scène seront intégralement en arabe littéraire. L’avant première avait réuni des artistes arabes et français dans une version aux sonorités entre l’Orient et l’Occident.

Samir Ferjani a présenté une oeuvre musicale et théâtrale complète qui est conçue pour un orchestre et des chanteurs et répond ainsi aux normes internationales en matière de spectacle d’opéra.

Dans une déclaration à la TAP, il a évoqué un projet artistique et une lecture moderne du conte des “Mille et une nuit” qui traduit la vocation de la littérature en tant que vecteur de changement des modes de pensées et des comportements humains.

Shéhérazade réussira enfin à vaincre la cruauté de Chahrayar dans un conte revisité et adoptant les valeurs universelles d’amour, de paix et de tolérance.

Jeheda Wehbe surfera de sa voix gracieuse sur des trésors sonores du patrimoine oriental dans une programmation artistique qui prévoit des mawaweels et des improvisations tarab.

Wehbe est revenue sur les débuts de ce spectacle, né dans le cadre d’une collaboration avec Samir Ferjani sur un projet musical qui met en valeur l’œuvre de célèbres personnalités féminines.

Affichant sa joie de se produire devant le public tunisien, la Diva Libanaise ambitionne de se produire dans ce spectacle d’opéra sur la scène de théâtres arabes et ailleurs.

Outre son rôle de Shéhérazade, Jeheda Wehbe interprétera le personnage d’autres grandes icônes féminines dont certaines ont marqué l’histoire de l’Humanité. Elle ressuscitera le parcours d’Elissa, régente de Carthage, Zenoubie, reine de Palmyre, Cleopatre, reine d’Egypte antique, mais aussi Al Khansaa, poétesse arabe légendaire et Rabae, célèbre mystique musulmane.

Cet Opéra s’aventure dans l’univers fantastique des Milles et une nuits, un ensemble de contes et de personnages qui offrent des niveaux de lectures aussi variés que complexes.

Dans le premier acte de “Shéhérazade – L’autre Nuit”, Shahriar se réveille au moment où il s’aperçoit que Shéhérazade a cessé de parler. Le doute s’accapare du sultan et demande s’il ne l’a pas réellement tuée de son épée. La belle Shéhérazade réplique, disant avoir sauvé son âme par des mots en l’empêchant par ses contes de la tuer, mille et une nuits durant.

Shéhérazade s’adresse à Shahriar en prêtant sa voix à toutes les héroïnes ayant apporté leur contribution remarquable tout au long de l’histoire de l’humanité.

Au deuxième Acte, Shéhérazade emprunte la voix de la reine Didon, Elissa, pour raconter l’épopée d’une princesse exceptionnelle. Elle chantera la gloire de cette femme et son parcours méditerranéen qui l’a conduit sur le côtes Sud et fonder la Cité de ses rêves, Carthage.

Dans l’acte final, Shahriar rentre dans une sorte de monologue et de dilemme sur la vie et la mort devant une Shéhérazade qui incarne le personnage de Rabaaal-Adawiya, la voix du bien, de la beauté et de la vérité divine.

Samir Ferjani et son équipe artistique ayant travaillé sur cet Opéra ont apporté une touche tunisienne à un récit universel qui a souvent inspiré les créateurs dans la musique, le cinéma et bien avant dans la peinture et la littérature.