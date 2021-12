Le Conseil Municipal de Zaghouan a approuvé, en session extraordinaire tenue jeudi et à la majorité des deux tiers des voix, un projet d’aménagement d’un arrondissement municipal à Mogren et Bir Halima.

Ce projet fait partie des revendications des habitants des deux localités, au nombre de 15 mille citoyens, a indiqué à l’Agence TAP, le maire de Zaghouan Tarek Zoukari, précisant que la nouvelle municipalité sera basée à Mogren qui compte déjà certains services administratifs.

Le conseil municipal de Zaghouan œuvrera en coordination avec le conseil régional pour fournir le siège de ce nouveau département, avant d’engager les procédures administratives et techniques et assurer le transfert des documents et des archives qui lui sont liés, a ajouté le maire, faisant savoir que la nouvelle structure entrera en activité lors de la deuxième moitié de l’année 2022.