Le directeur exécutif de l’Observatoire “Chahed ” pour le contrôle des élections et l’appui aux transitions démocratiques, Nasr Harabi, a déclaré que la deuxième phase du projet ” renforcement du rôle des catégories vulnérables lors des prochaines élections locales ” relatif au ” renforcement du rôle de la femme rurale au cours des prochaines élections locales ” sera lancé en janvier prochain.

Harabi a ajouté, dans une déclaration à la TAP, en marge de la clôture de la première phase du projet ” Renforcement du rôle des catégories vulnérables dans les prochaines élections locales ” que la deuxième partie du projet, qui sera lancée en janvier prochain, s’étendra jusqu’en juin 2022 et comprendra 6 gouvernorats : Béja, Manouba, Sousse, Sfax et deux gouvernorats qui seront déterminés plus tard, précisant que le premier atelier se tiendra au gouvernorat de Beja en février 2022.

Harabi a souligné que ce projet a pour objectif d’identifier les problématiques qui empêchent la participation des femmes rurales au processus électoral et d’exercer leur droit au vote en tant que candidates et électrices.