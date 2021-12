L’organisation en Tunisie du 11ème congrès du plus grand réseau des acteurs touristiques en France “Selectour”, en présence de près de 600 professionnels, constitue un signe de confiance en la destination tunisienne, qui demeure toujours attractive pour les touristes, selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, vendredi 3 décembre 2021.

La tenue de ce congrès est un événement touristique important pour la Tunisie, car il est organisé au moment où tous les acteurs touristique tunisiens sont mobilisés pour la reprise de cette activité dans le pays, a précisé le ministre à l’Agence TAP, en marge de l’ouverture des travaux du congrès du réseau français des voyages et du tourisme, qui se tient à Hammamet, jusqu’au 5 décembre 2021, sur le thème ” Vers un nouveau départ “.

Il a souligné que la Tunisie compte saisir cette occasion pour bien organiser la prochaine saison touristique, dans l’objectif d’attirer davantage de touristes français en Tunisie, d’autant plus que le marché français est le 1er marché touristique européen pour la Tunisie.

Le département du tourisme vise également, à augmenter le nombre des entrées, après la baisse importante enregistrée en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, de manière à dépasser le chiffre enregistré en 2019 pour les touristes français, en l’occurrence 900 mille touristes.

Et de poursuivre que la situation sanitaire demeure rassurante, grâce à la hausse du nombre des personnes vaccinées et l’application des protocoles sanitaires préventifs, notant l’importance de rester toujours vigilants.

A cet égard, le département du Tourisme veille, en coopération avec tous les acteurs touristiques et structures professionnelles, à bien préparer le redémarrage du secteur post-COVID.

Ce domaine, a-t-il dit, est pourvoyeur de devises et d’emplois, et contribue à créer une dynamique économique au niveau régional, affirmant que le tourisme post-COVID, sera axé sur l’écologie et la diversification du produit, à travers la promotion du tourisme culturel, le développement du transport et l’amélioration des conditions d’accueil dans les sites naturels et archéologiques.

De son côté, l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant a indiqué que la France veille à soutenir le tourisme tunisien et à poursuivre ses programmes de coopération dans ce domaine à travers l’Agence française de développement (AFD), en encourageant l’entrée des touristes français en Tunisie et en aidant ce pays à élaborer sa stratégie de relance du secteur touristique, à travers le développement de la formation professionnelle touristique et la valorisation des sites archéologiques.

Pour le président du réseau Selectour, Laurent Abitbol, le congrès constitue une opportunité pour les professionnels pour agir ensemble, en vue de mettre en place une nouvelle stratégie qui tient compte des variables sanitaires et économiques et de l’évolution du comportement des clients

Le réseau Selectour accorde actuellement une importance particulière au développement de ses actions avec les compagnies aériennes, à la promotion du tourisme responsable et durable, et à la poursuite de sa politique visant à se rapprocher davantage du client.