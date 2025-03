L’île de Djerba accueille, depuis mercredi, 250 agents de voyages et professionnels du secteur touristique et du transport aérien, pour participer aux travaux du quatrième congres annuel du réseau “Selectour“, l’un des plus grands réseaux français d’agences de voyages indépendantes,.

La tenue de ce congrès à l’île de Djerba pour la première fois, particulièrement en cette période de l’année qui coïncide avec l’approche d’une nouvelle saison touristique, contribue grandement à la promotion de la destination Tunisie en général et celle de Djerba-Zarzis en particulier, a estimé le commissaire régional au tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi.

Les travaux du congrès, officiellement inaugurés mercredi et qui se poursuivent jusqu’au 16 mars, comprennent notamment des sessions internes sur le renforcement des compétences des participants en techniques de vente pour la destination Tunisie, en plus d’un programme de visites pour explorer les atouts de la destination Djerba-Zarzis et s’informer de la richesse de ses produits.

Le choix de l’île de Djerba pour accueillir ce congrès est une reconnaissance de l’importance de cette destination touristique tunisienne et de la spécificité et la diversité de ses produits touristiques et culturels, notamment après son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui a renforcé son rayonnement à l’échelle mondiale et consolidé sa position en tant que l’une des destinations touristiques phares en termes de services et de produits, a affirmé la même source à l’Agence TAP.

Il a rappelé que le marché français est l’un des plus importants marchés traditionnels pour la destination tunisienne. La Tunisie a accueilli plus d’un million de touristes français en 2024, dont environ 300 mille dans les unités hôtelières de Djerba-Zarzis.