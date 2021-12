Le coup d’envoi a été donné pour le démarrage des travaux de construction d’un abattoir moderne à Remada (gouvernorat de Tataouine), selon le directeur régional de l’Office de développement du sud, Saleh Dermech.

Moyennant une enveloppe de plus de 5 millions de dinars (MDT), la construction de l’abattoir s’inscrit dans le cadre du programme de coopération tuniso-italienne pour la valorisation de la filière de l’élevage dans le gouvernorat de Tataouine, mis en œuvre depuis 2015 pour un coût total de plus de 8 MDT, a rappelé le responsable.

Dans le cadre du programme, 191 éleveurs ont bénéficié de plus de mille tonnes d’orge pour l’engraissement du bétail. Parmi les bénéficiaires, 100 éleveurs ont reçu 1 500 têtes ovines dans le but de développer leur cheptel et améliorer sa productivité.

Par ailleurs, 200 têtes de chèvres seront distribuées dans une troisième phase du programme dans le cadre de l’accroissement de la production du lait de chèvre et sa transformation.