La partie nord du globe a assisté ce vendredi 19 novembre 2021, à partir de six heures du matin, à une éclipse partielle de lune la plus longue du 21e siècle (plus de trois heures), a déclaré, aujourd’hui à la TAP, le chef du projet de l’Observatoire astronomique à la Cité des sciences à Tunis, Hichem Ben Yahia.

L’éclipse sera visible depuis l’Amérique du Nord, l’Alaska, les Etats-Unis, l’Europe du Nord et le Japon, a-t-il dit, ajoutant que ce phénomène ne se reproduira que dans 957 ans et que la plus longue éclipse remonte à 1440.

Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Le satellite naturel se retrouve alors dans l’ombre de la Terre qui la masque à la vue. Si l’alignement n’est pas parfait, l’éclipse n’est pas totale.

L’expert a indiqué que l’éclipse lunaire partielle n’inclura pas le monde arabe, y compris la Tunisie. Toutefois, a-t-il dit, la partie sud du globe dont la Tunisie, assistera à une éclipse lunaire le 16 mai 2022 à une heure du matin jusqu’à l’aube.

Selon la Nasa, il faudra attendre le 8 février 2669 pour assister à une éclipse partielle d’une durée supérieure (3 heures 30 minutes) à celle de vendredi mais une éclipse totale est prévue dans moins d’un an, le 8 novembre 2022, et durera 3 heures 40 minutes au total. Le spectacle peut se voir à l’œil nu sans aucun danger, contrairement aux éclipses de Soleil.