L’Agence technique des transports terrestres (ATTT) a décidé d’un ensemble des mesures pour résoudre les problématiques liées aux rendez-vous des visites techniques et répondre les demandes non encore satisfaites.

Il s’agit de passer à 9 heures de travail effectif dans les Centres ayant enregistré un encombrement et de permettre aux véhicules qui ont déjà payé la visite technique mais n’ont pas réussi les tests de se présenter de nouveau, dans un délai ne dépassant pas 48 heures, pour passer gratuitement la visite technique et ce sans faire l’enregistrement, ni prendre de rendez-vous, a indiqué l’ATTT.

En plus, l’Agence va permettre aux clients de changer les rendez-vous dans d’autres centres, à travers le lien https://www.attt.com.tn/index.php?code_menu=7, et aux véhicules utilisés dans l’apprentissage de la conduite, dans la location et le transport public régulier et irrégulier (taxi, louage, transport rural, transport touristique et transport des marchandises ), de faire la réservation dans d’autres lieux, pou qu’ils puissent prendre des rendez-vous conformément à la date de la fin de la validité du certificat de la visite technique.

L’ATTT renonce définitivement à l’expression ” cette quittance remplace le certificat de visite technique “. L’objectif est d’assurer la reprise de l’activité normale du système de la visite technique.

Pour plus d’informations, l’ATTT a mis en place un numéro vert : 80 100 307, une adresse électronique infoattt@attt.tn, et sa page: Facebook.com/ATTT.Tunisie