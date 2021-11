Une session de formation en ligne a été organisée du 1er au 14 septembre 2021 par l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), au bénéfice des cadres du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le savoir-faire sud-coréen en matière de science de la diplomatie et de l’innovation s’exporte. Ce sont les cadres du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que les institutions sous son tutelles qui, du 1 au 14 septembre 2021, ont bénéficié d’une session de formation en ligne, financée par la l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Cette formation visait le renforcement des capacités de ces agents de l’état, en matière de renforcement des compétences et des connaissances sur la politique STI (Science and Technology Innovation) de la Tunisie, l’aide à l’amélioration des politiques STI de la Tunisie et la formulation des alternatives politiques et le renforcement des relations professionnelles entre les participants au programme en Corée et en Tunisie.

A cet effet les 19 participants ont été édifiés sur le model coréen de renforcement des compétences dans la science et la technologie d’innovation.

Selon le directeur-adjoint pays de la KOICA en Tunisie, Hanvit Kim, cette formation vise à renforcer les compétences et les connaissances dans l’innovation scientifique et technologique des pays partenaires tels que la Tunisie, et que le gouvernement coréen, à travers la KOICA, continuera son soutien à la Tunisie à travers la mise en place de plusieurs programmes de coopération dans divers secteurs : la bonne gouvernance, les changements climatiques et l’environnement, l’emploi des jeunes et le renforcement des capacités des partenaires tunisiens.