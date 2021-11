COP26 : La DÃ©claration de Glasgow sur lâ€™action climatique associe les acteurs du tourisme

La Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme a été présentée le 4 novembre 2021 à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Certaines grandes entreprises touristiques se sont engagées, aux côtés des gouvernements et des destinations, à réduire les émissions de moitié d’ici 2030 et à parvenir à zéro émission nette au plus tard d’ici 2050.

La Déclaration de Glasgow prend acte du besoin urgent d’inscrire l’action climatique dans le tourisme à l’intérieur d’un plan cohérent à l’échelle mondiale. Les signataires prennent des engagements en faveur de la mesure, de la décarbonation, de la régénération et du déblocage de financements. Chacun des signataires s’engage, en outre, à présenter un plan d’action concret pour le climat, ou un plan actualisé, dans les 12 mois suivant la signature.

S’exprimant à la COP26, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que « de nombreuses entreprises privées ont ouvert la voie pour faire avancer l’action climatique, mais il faut une approche plus ambitieuse à l’échelle de l’ensemble du secteur si l’on veut accélérer de manière constructive l’action du tourisme pour le climat », ajoutant : « La Déclaration de Glasgow est un instrument pour faire en sorte que les bonnes intentions se traduisent par une action climatique efficace ».

Les acteurs du tourisme sont déjà plus de 300 à avoir signé la Déclaration, dont des figures de proue de la filière, des destinations, des pays et d’autres acteurs du tourisme de toutes tailles. La Déclaration de Glasgow est le résultat d’un travail de collaboration de l’OMT, du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Visit Scotland, the Travel Foundation et Tourism Declares a Climate Emergency, dans le cadre du programme tourisme durable du réseau One Planet s’employant à accélérer les modes de consommation et de production durables.

« Le WTTC est heureux de soutenir et de s’associer au lancement de la Déclaration de Glasgow, apportant ainsi sa voix, celle du secteur privé mondial, à cet appel collectif important pour relever les niveaux d’ambition dans le secteur des voyages et du tourisme. La Déclaration de Glasgow est vraiment une chance offerte au secteur des voyages et du tourisme d’unir ses forces et d’être un véritable fer de lance de l’action pour réduire les émissions à zéro », a déclaré Julia Simpson, présidente et directrice générale du WTTC.

« Avec la Déclaration de Glasgow, le programme tourisme durable du réseau One Planet propose une plateforme commune pour servir de catalyseur de l’action climatique dans le tourisme. C’est une initiative capitale pour donner les impulsions voulues en vue d’accélérer l’action pour le climat dans le tourisme grâce à une consommation et à une production durables », a expliqué Jorge Laguna-Celis, directeur du secrétariat du réseau One Planet à la Division de l’économie du PNUE.

« En tant que champions de haut niveau des Nations Unies pour l’action climatique, nous accueillons très favorablement la Déclaration de Glasgow et saluons les efforts des plus de 300 partenaires du lancement. Cette déclaration marque un tournant crucial, en ralliant le secteur du tourisme à notre campagne Objectif Zéro pour réduire de moitié les émissions d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard », a déclaré Gonzalo Muñoz, champion de haut niveau pour l’action climatique.

La table ronde au programme de la présentation à la COP26 a souligné l’importance d’intensifier l’action climatique et de relever les niveaux d’ambition dans le secteur du tourisme. Elle a bénéficié des contributions de David W. Panuelo, président des États fédérés de Micronésie ; Iván Eskildsen, ministre du Tourisme du Panama ; Jan Christian Vestre, ministre du Commerce et de l’Industrie de la Norvège ; Patrick Child, directeur général adjoint à l’environnement à la Commission européenne ; Julia Simpson, présidente et directrice générale du Conseil mondial du voyage et du tourisme…

Les plus de 300 signataires comprennent des entreprises, des pays, des parties prenantes du tourisme et des destinations, entre autres Accor, AITO – The Specialist Travel Association, ANVR – Dutch Association of Travel Agents and Tour Operators, Dallas Fort Worth Airport, ETOA – European Tourism Association, Iberostar Group, World Travel & Tourism Council (WTTC), etc.