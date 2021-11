L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a organisé, du 1er au 14 octobre 2021, une session de formation en ligne au bénéfice des cadres du ministère tunisien de l’Industrie et des technoparks.

Cette session de formation, financée par la KOICA, visait le renforcement des capacités de ces agents de l’Etat, au nombre de 18, en matière de gestion et planification pour les tecknoparks. A cet effet les participants ont été édifiés sur le modèle coréen de développement des institutions de recherches.

Pour le directeur pays adjoint de KOICA, Hanvit Kim, cette formation vise à renforcer les compétences de planification et d’élaboration des stratégies des tecknoparks des pays partenaires tels que la Tunisie ; et que le gouvernement coréen, à travers la KOICA, continuera son soutien au gouvernement tunisien à travers la mise en place de plusieurs programmes de coopération dans divers secteurs : la bonne gouvernance, les changements climatiques et l’environnement, l’emploi des jeunes et le renforcement des capacités des partenaires tunisiens.

Nehla Ghedira, responsable Recherche et Formation au Technopole de Sousse et participante à cette formation, a déclaré que les échanges étaient très riches durant toutes les sessions, et que l’expérience coréenne dans la gestion et le développement des technopoles est une expérience pilote dont on peut tirer beaucoup de leçons à adopter en Tunisie.