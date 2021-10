Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a déclaré, mercredi 27 octobre 2021, que le président de la République, Kaïs Saïed mène des concertations pour apaiser les tensions et présenter une feuille de route qui définit les grandes lignes de la prochaine étape. Ceci confirmera que la Tunisie est un Etat démocratique qui se dirige vers un avenir radieux et un développement durable avec ses partenaires, ses frères et amis.

Dans une déclaration aux médias, à Tunis, en marge de sa participation à un forum national consacré à la présentation du rapport de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Jerandi a affirmé que “la Tunisie est un pays qui jouit de la crédibilité et du respect de la communauté internationale ainsi que de toutes les institutions onusiennes”.

“Le président de la République a été clair depuis le début sur la caractère temporaire de la phase exceptionnelle”, a-t-il poursuivi, affirmant qu’il n’était pas question d’un quelconque retour en arrière en ce qui concerne le respect des fondements de la gouvernance démocratique.

“La Tunisie a prouvé au monde entier son attachement à la démocratie à travers tous les aspects de la vie quotidienne, les médias et la société civile”, a-t-il insisté, précisant qu’elle “est en contact permanent avec ses partenaires, frères et amis au niveau régional et international”.

Jerandi a, sur un autre plan, qualifié de “fructueux” les entretiens effectués lors de la visite de la cheffe du gouvernement en Arabie Saoudite.

“Lors de tels entretiens, nous rassurons toujours nos partenaires que la Tunisie vit une phase salutaire et restera un partenaire actif”.

S’agissant de la motion du Parlement européen sur la situation en Tunisie votée le 21 octobre courant, le ministre des Affaires étrangères a estimé que “plusieurs de ses aspects ne s’appliquent pas sur la Tunisie, notamment en ce qui concerne les droits des femmes”, ajoutant qu'”il ne s’agit pas d’une crise, mais d’une rectification du processus démocratique”.