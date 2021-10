A partir du 1er janvier 2022, les fruits et légumes frais non transformés écoulés sur le marché français ne pourront plus être commercialisés sous emballage plastique.

Une trentaine de fruits et légumes frais sont concernés : pommes, poires, oranges, bananes, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion, kakis mais également poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et carotte, tomates rondes, oignons et navets, choux, choux fleurs, courges, panais, radis, topinambours, légumes racines.

Cette interdiction, encadrée par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec), vient de faire l’objet d’un décret signé par trois ministres français : Barbara Pompili (Transition écologique), Bruno Le Maire (Économie, Finances et Relance) et Julien Denormandie (Agriculture et Alimentation).

Cette mesure permettra de supprimer, chaque année, plus d’un milliard d’emballages en plastique inutiles, sachant qu’environ 37% des fruits et légumes sont aujourd’hui vendus sous emballage en France.

Le décret prévoit une application progressive de cette interdiction afin qu’au plus tard en 2026, l’ensemble des fruits et légumes soient vendus sans emballage plastique.

