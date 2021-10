L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) vient d’élaborer un cahier des charges régissant la réalisation de diagnostics énergétiques des systèmes d’air comprimé, indique le directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel à l’ANME, Mohamed Ali Safi, cité par la TAP samedi 23 octobre 2021, et ce afin d’optimiser ces systèmes et de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Elaboré avec l’appui de la Coopération allemande en Tunisie (GIZ), ce cahier des charges concerne les diagnostics énergétiques des installations d’air comprimé dans l’industrie, en vue d’augmenter le rendement de cette énergie propre et sécurisée, en évitant les pertes de charges et les fuites.

D’après la GIZ, l’air comprimé, qui est une installation énergivore représentant en moyenne 10% à 12% de la facture globale d’électricité, est l’un des vecteurs énergétiques les plus utilisés. Toutefois, son efficacité énergétique laisse à désirer, dans la mesure où le rendement de l’air comprimé utilisé ne dépasse souvent pas les 10% à 15%, à cause des pertes de charges et des fuites.

Durant le mois d’octobre 2021, une formation pour mettre en application le nouveau cahier des charges ” Air comprimé “, a été organisée par l’ANME avec l’appui de la GIZ, au profit de cinq experts auditeurs agréés. Ces derniers ont bénéficié d’un accompagnement sur terrain dans 4 entreprises dans les secteurs du textile, de l’agroalimentaire, de l’aéronautique et de l’automobile.

La GIZ rappelle que ces actions pilotes sont mises en œuvre à travers le projet Appui à la promotion de l’efficacité énergétique en Tunisie (APEET) mandaté et financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), à hauteur de 4 millions d’euros (13,16 millions de dinars).

Signé en juin 2018 entre l’ANME et la GIZ, le contrat d’exécution du projet APEET prend fin en 2021.

Le projet vise la promotion de prestations de services et de technologies permettant une utilisation efficace et rationnelle de l’énergie en Tunisie, en intervenant sur l’ensemble du territoire en faveur de la promotion de l’efficacité énergétique, en collaboration avec le partenaire d’exécution, l’ANME, et d’autres partenaires implantés à Tunis, dans les gouvernorats et dans les communes.

L’objectif étant la mise en œuvre de la stratégie d’efficacité énergétique dans deux secteurs gros consommateurs d’énergie, les briqueteries et les immeubles de services privés. Il en résulte un cadre politique et organisationnel plus propice à la diffusion de l’efficacité énergétique et une nouvelle dynamique de développement du marché.

Le projet donne en outre aux centres de formation continue les qualifications nécessaires pour proposer des formations de qualité aux personnes jouant un rôle déterminant dans la diffusion et la mise en œuvre de l’efficacité énergétique.