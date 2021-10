Le club DSI Tunisie, en collaboration avec The International Futur Network (IFN) organise, les 21, 22 et 23 octobre 2021 à la médina Yasmine Hammamet, la 6ème édition du Forum international des DSI sous le thème : « CRISIS : DIGITAL TRANSFORMATION ACCELERATOR ».

Fidèle à son habitude, Tunisie Telecom y participe avec une contribution remarquée à savoir « La transformation digitale des PME : accélérer l’apprentissage ». Et c’est Jihene Hedhili Bouzaiene, directrice exécutive Marché de l’entreprise à Tunisie Telecom qui a animé cet atelier, vendredi 22 courant.

Nous avons saisi cette occasion pour lui demander le pourquoi de la participation de l’opérateur national des télécommunications, mais aussi de son rôle pour pousser les entreprises vers la digitalisation.

Tout d’abord, Mme Bouzaiene se félicite du retour de cet événement axé essentiellement cette année sur la problématique de la transformation digitale, et justement TT a choisi de faire un focus sur la digitalisation de la PME/PMI en Tunisie.

Dans ce cadre, elle a mis en avant le retard pris en Tunisie dans la démarche de transformation digitale. « D’une manière générale, les freins à la digitalisation sont liés aux problématiques de coût, donc de budget, mais aussi à la maîtrise technologique et d’être doté de structures IT, sans oublier la personnalité du dirigeant de la PME/PMI… ».

Par la suite, elle indique avoir présenté les trois profils de maturité digitale en mettant le focus sur ce qu’il faut faire pour accompagner les dirigeants des PME, de la phase d’apprentissage vers celle de conquête digitale. « En tant qu’opérateur globale et national, TT a un rôle capital à jouer. C’est ainsi que Tunisie Telecom a créé, depuis deux ans, une plateforme dédiée aux PME/PMI portant le nom de “Business Tawwa“, avec un package de solutions en fonction des d besoins et à la dimension de l’entreprise. Notre valeur ajoutée c’est d’être un accompagnateur, un conseiller pour ces entreprises-là, et d’être un label de confiance, parce qu’une grande majorité des dirigeants de ces entreprises n’ont pas cette expertise et ont donc peur de se lancer dans l’achat de solutions… ».

La suite à lire sur la vidéo qui va suivre.

TB