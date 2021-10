Le prix Anzisha dévoile ses 26 meilleurs entrepreneurs pour 2021, âgés de 18 à 22 ans et qui recevront chacun plus de 5 000 dollars de financement et plus de 15 000 dollars de services de soutien à la création d’entreprise sur trois ans, ce qui correspond à la nouvelle structure de la prestigieuse bourse qui permet aux jeunes de recevoir le soutien financier et le mentorat dont ils ont besoin pour réussir.



« Nous avons constaté clairement qu’une transition de l’enseignement secondaire ou tertiaire directement vers l’entrepreneuriat durable nécessite à la fois un soutien financier et un soutien à l’apprentissage », commente Josh Adler, directeur exécutif du prix Anzisha. « Grâce à notre partenariat à long terme avec la Mastercard Foundation, nous sommes ravis d’annoncer non seulement une augmentation du nombre de bourses que nous pouvons offrir chaque année, mais aussi du soutien financier que chaque entreprise recevra ».

Les boursiers Anzisha 2021 ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures à travers l’Afrique, et ont passé plusieurs étapes d’examen et d’évaluation. Les candidats venaient de pays tels que le Mali, le Togo, l’Afrique du Sud et Madagascar et dirigeaient des entreprises dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de la fabrication, de l’énergie et de la beauté. Ces jeunes Africains démontrent qu’il est possible de faire de l’entrepreneuriat une carrière face à la pandémie.

Un soutien renforcé pour les 26 premiers entrepreneurs

En sélectionnant 26 boursiers cette année, le nombre de boursiers du prix annuel Anzisha a plus que doublé depuis sa première sélection, qui comprenait 12 jeunes entrepreneurs africains innovants en 2011. Au cours de cette période, l’équipe de soutien à la création d’entreprises d’Anzisha a travaillé en étroite collaboration avec plus de 150 jeunes entrepreneurs dans plus de 30 pays africains. Nous avons mis au point une approche novatrice en matière de coaching, de développement des compétences et de soutien aux entreprises, qui a été intégrée dans un parcours d’apprentissage de trois ans.

« Notre offre de bourses a été essentiellement redéfinie comme une alternative ou un accompagnement à l’enseignement universitaire pour les entrepreneurs de cette tranche d’âge », ajoute M. Adler. « Les grands prix, qui récompensaient les réalisations avant la sélection en tant que boursier, récompenseront désormais l’excellence des jeunes entrepreneurs qui donnent l’exemple en matière de création d’emplois, de croissance de l’entreprise, de narration et d’amélioration des processus au cours de la période où ils sont boursiers. »

Les 26 premiers entrepreneurs sélectionnés représentent 17 pays, dont 30% sont francophones. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone, de la RD Congo, du Cameroun, du Kenya, de Madagascar, du Nigeria, du Mali, de l’Afrique du Sud, du Malawi, de la Tanzanie, du Togo, de l’Ouganda, de la Namibie, et du Zimbabwe. Le Nigeria constitue la plus grande cohorte avec quatre personnes parmi les 26 premières. Les jeunes femmes sont bien représentées, puisqu’elles constituent 10 des 26 entrepreneurs.

« Les jeunes entrepreneurs africains ont toujours prouvé qu’ils pouvaient relever le défi lorsqu’une opportunité leur était offerte. Et quels défis ces 19 mois ont été pour notre monde. Pourtant, le calibre des innovateurs que nous voyons régulièrement postuler à ce programme, prouve que la reconstruction et la réimagination des économies peuvent être confiées aux jeunes. Nous nous engageons à soutenir la croissance du prix Anzisha et à parier sur le potentiel des jeunes entrepreneurs pour favoriser la transformation », déclare Philip Cotton, directeur du développement du capital humain à la Fondation Mastercard.

Après la procédure de sélection, les entrepreneurs participeront à un camp d’entraînement virtuel à l’insertion pendant 10 jours, où ils rencontreront des chefs d’entreprise et d’anciens lauréats du prix. Le camp d’entraînement les préparera à ce qui les attend au cours des trois prochaines années.

Pour en savoir plus sur la façon dont les 26 premiers ont été sélectionnés cette année, regardez la série The Quest (https://bit.ly/3CdgdJj) — une série en quatre parties qui suit l’équipe du prix Anzisha et sa recherche des entrepreneurs les plus jeunes et les plus passionnants d’Afrique.

Le dépôt des candidatures pour la cohorte 2022 de jeunes chefs d’entreprise est ouvert le 20 octobre 2021. Les entrepreneurs éligibles sont invités à télécharger le guide de candidature ou à postuler pour le prix à l’adresse suivante Anzishaprize.org/apply.

À propos du prix Anzisha :

Le prix Anzisha vise à augmenter de manière fondamentale et significative le nombre d’entrepreneurs générateurs d’emplois en Afrique.

Le programme identifie et soutient les très jeunes entrepreneurs (15 à 22 ans), puis élabore des livres, des études de cas, des recherches et d’autres ressources pour une communauté croissante de parents, d’éducateurs et d’investisseurs qui soutiennent activement les transitions entre l’enseignement secondaire et supérieur et l’entrepreneuriat précoce.

Pour plus d’informations sur le prix Anzisha, le site web : www.Anzishaprize.org/apply